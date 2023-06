Tras finalizar su temporada con Barcelona y pasar a ser agente libre, Jordi Alba debe decidir su futuro. El rumor que suena con más fuerza proviene de la MLS, donde podría tener un reencuentro con Lionel Messi en el Inter de Miami.

Según el reporte del periodista especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el próximo movimiento del cuadro norteamericano para seguir con su mega proyecto deportivo es fichar a Jordi Alba. Y ya han iniciado las conversaciones.

En la rueda de prensa de la selección española previo al duelo con Italia por la Liga de las Naciones de la UEFA, el lateral comentó que de momento se siente tranquilo sin equipo y que solo está concentrado en los encuentros internacionales con su país.

“No es una cosa que me preocupara. Tome la decisión sabiendo que iba a estar sin equipo y lo que me juego aquí es ganar un título con la selección. Como sabéis, no tengo equipo y no me preocupa estar en esa situación”, comentó el jugador de 34 años.

Además en una entrevista con The Guardian dejo abierta sus opciones y dio un guiño a salir de Europa para la próxima temporada. “Primero tengo que ver qué equipos me quieren. Y luego… bueno estoy abierto a propuestas. En Europa, fuera de Europa…”, manifestó Alba.

Sin embargo, las informaciones por debajo de la mesa vinculan fuertemente al lateral español con el equipo de David Beckham, que ya tiene al astro argentino en sus filas. En este sentido, el reencuentro con su viejo compañero y amigo sería el principal motivante para elegir la liga de Norteamérica.

Esto se suma a los recientes rumores que también asocian a Sergio Busquets con el club de Miami. En un movimiento completamente salido de olla, donde Las Garzas podrían tener a los tres ex Barcelona jugando a la par.