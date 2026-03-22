Gustavo Álvarez tendría listo su próximo derrotero tras su polémica salida de hace unos meses de Universidad de Chile. Pese a que en un principio los rumores apuntaron a que se iba de la U para llegar a la selección de Perú, la información fue evolucionando con el correr de las semanas.

Y es que para sorpresas de muchos, en las últimas horas en Argentina dieron como prácticamente un hecho el arribo del DT de 53 años a la banca de San Lorenzo de Almagro.

El ex azul le ganó la pulseada a nombres como Martín Palermo, Julio Vaccari y Pablo Guede, siendo el elegido por la dirigencia del Cuervo, elenco que inició de manera muy irregular los primeros meses del 2023 de la mano de Damián Ayude.

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Gustavo Álvarez es el nuevo DT de San Lorenzo

Se espera que este mismo lunes el nacido en Lomas de Zamora firme su contrato hasta fin de año. Es más, al otro lado de la cordillera avisan que su debut estaría a la vuelta de la esquina en cosa de días.

De acuerdo a información entregada por el periodista César Luis Merlo, el ex entrenador de la U debutará este miércoles 25 de marzo ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza por la fecha 12 del torneo de Apertura 2026.

Gustavo Álvarez vuelve al fútbol argentino tras cinco años dirigiendo en Perú y Chile. | Foto: Photosport.

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“Él pidió dirigir el miércoles pese a tener poco tiempo de trabajo y eso cayó bien a la directiva”, detalló el comunicador en su cuenta de Twitter personal.

Cabe recodar que San Lorenzo marcha en el décimo puesto del torneo con 13 puntos tras diez partidos disputados. Está a una unidad de Independiente, elenco que con un partido extra está siendo de momento el último clasificado de la zona a los playoffs.

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En síntesis

Gustavo Álvarez es el nuevo director técnico de San Lorenzo de Almagro en Argentina

El entrenador de 53 años firmará su contrato este lunes hasta finales de año.

El debut de Álvarez será este miércoles 25 de marzo ante Deportivo Riestra.

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