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Universidad de Chile

Gustavo Álvarez recuerda a los hinchas de U de Chile tras durísimo partido con San Lorenzo

El ex técnico de los azules agradeció el cariño que le hacen llegar, además que manifestó sentirse apoyado también en su país.

Por Cristián Fajardo C.

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Gustavo Álvarez no ha perdido con San Lorenzo.
© Getty ImagesGustavo Álvarez no ha perdido con San Lorenzo.

Gustavo Álvarez pasa por un destacado momento en el fútbol argentino, donde ha sacado a flote a San Lorenzo, uno de los grandes que vivía un complejo momento deportivo.

Invicto desde su arribo, donde no ha conocido de derrotas, el ex técnico de Universidad de Chile recordó a los hinchas azules, en una charla que lo emocionó con el recuerdo.

Fue en conversación con Bolavip Chile donde el entrenador argentino se anduvo quebrando, al saber que todavía hay un cariño por su persona en el cuadro bullanguero.

Pese a salir mal de la U, el entrenador tiene el cariño de los hinchas.

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Gustavo Álvarez todavía no olvida su paso por U de Chile

San Lorenzo empató 1-1 ante Santos de Neymar por la fecha tres de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo válido por el grupo D, en la noche del martes en Argentina.

Tras el encuentro fue abordado por el citado medio, siendo toda una sorpresa para Gustavo Álvarez, ya que no se lo esperaba y menos que le hablaran de la U en este momento.

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“La verdad es que la gente de San Lorenzo me recibió muy bien, el cariño de la gente de San Lorenzo hoy y el de la U es algo que valoro mucho. Para mí lo que es genuino es eterno”, comentó con una risa en la cara.

Por lo mismo, dejó en claro que, pese a la distancia, hay algo que los unirá para siempre: “Los quiero y van a estar eternamente en mi corazón”.

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