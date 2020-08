¿Se termina la era de Arturo Vidal en Barcelona? Koeman exige como primer refuerzo a Donny van de Beek

Solo hace unas horas atrás se confirmó que Quique Setién dejó de ser el técnico de FC Barcelona, pero la prensa española ya da por cerrada la contratación de Ronald Koeman como su sucesor. De hecho, incluso afirman que ya exigió a su primer refuerzo: Donny van de Beek.

El centrocampista de 23 años y que milita en Ajax es un jugador conocido por Koeman, pues es puesto fijo en la Selección de Países Bajos. Además, tiene el plus que se conoce con Frenkie de Jong, quien es uno de los jugadores que no se moverá de Barcelona.

Ante esa situación la web le10Sport afirma que “el ex compañero de Frenkie de Jong en el Ajax de Ámsterdam, Donny Van de Beek está en las estanterías del Real Madrid para este verano. Pero no es la prioridad de Zidane, que sueña con Pogba”.

El propio jugador admitió en Fox que su fichaje al equipo merengue es complicado y, por lo mismo, se abre una opción para el cuadro culé, siempre y cuando Koeman sea el próximo entrenador catalán.

“Es muy complicado, hablamos de un período muy difícil en términos de transferencias. No hay nada seguro todavía, pero sigo siendo jugador del Ajax y estoy orgulloso de estar en este equipo. Si no hubiera ocurrido todo este tema del coronavirus, podría haber sido diferente. Ahora no hay claridad de ningún tipo, tenemos que esperar y ver cómo resulta todo al final. Todavía estoy aquí y después de todos estos años todavía me divierto mucho. Si también juego en el Ajax la próxima temporada, me divertiré mucho. No me escucharán quejarme”, comentó.

Ante esa situación, según informa Mundo Deportivo el equipo de Ajax pidió al Real Madrid 70 millones por la carta del jugador (agosto de 2019). Sin embargo, por la situación del coronavirus, el equipo de Ámsterdam estaría dispuesto a venderlo en una cifra cercana a los 40 millones de euros.

Si se llegase a concretar esta operación uno de los jugadores más afectados sería Arturo Vidal, quien suena con fuerza para dejar Barcelona y partir a París Saint-Germain, Manchester United, Juventus o Inter de Milán.