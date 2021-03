Robert Lewandowski se sincera y habla de Erling Haaland como su posible sucesor en el Bayern Múnich

Robert Lewandowski está viviendo el que probablemente es el mejor momento de su carrera, sin embargo, y debido a sus 32 años, hay quienes se empeñan en buscarle un sucesor para el día en que decida dejar el Bayern Múnich, y Erling Haaland pareciera ser el preferido de todos.

Actualmente el polaco es el segundo máximo artillero de toda la historia de la Bundesliga con 271 goles, superando los 268 de Klaus Fischer y con la mira en la aún lejana marca de Gerd Müller, de 365.

Por otro lado, Haaland deslumbra con apenas 20 años con la camiseta del Bourussia Dortmund, y hace algunos días se transformó en el futbolista que menos partidos necesitó para alcanzar 18 goles en la Champions League.

En diálogo con el legendario Lothar Matthäus en Sport Bild, Lewandowski abordó de una vez por todas el tema del delantero noruego, mostrándose calmo y sin apuro, pese a que muchos secretamente desean que el polaco le pase la posta a Haaland:

“En el fútbol, uno o dos años marcan una gran diferencia. La pregunta será: ¿Quién estará preparado cuando deje el Bayern (Múnich) un día? Hay grandes delanteros en estos momentos, pero, a día de hoy, no puedo decir quién sería mi sucesor ideal. Este tipo de cosas se pueden decidir con seis meses, máximo un año de antelación", comentó.

Pese a todo, Lewy no quiso nombrar específicamente a Haaland: “Es jugador del Borussia Dortmund y no puedo decir nada sobre sus planes. Solo puedo decir que es muy bueno“.

Pese a que el delantero del Gigante de Bavaria evitó a toda costa referirse directamente a Haaland, sí aprovechó de contar una anécdota para ayudar a entender el buen momento del artillero del Dortmund a tan corta edad.

“Los detalles son fundamentales. No importa que tengas 20 o 30 años. Esos detalles marcan la diferencia. Un ejemplo: cuando llegué al Bayern, me encontré con Xabi Alonso. Recuerdo que, durante las dos o tres primeras semanas, entrené pases rasos con él. Diez de cada diez de los suyos me llegaron limpios. De los míos, una de cada tres o cuatro pelotas rebotaba. Quería dar pases perfectos como Xabi. Lo practiqué durante dos o tres meses y, finalmente, funcionó. Diez pases, pam pam pam. Esos detalles marcan la diferencia en el campo“, relató.

