Lothar Matthäus no descarta asumir como entrenador de la selección alemana: "Por supuesto que me lo plantearía"

La selección alemana de fútbol está en busca de su nuevo entrenador. Joachim Low anunció su salida de la banca teutona tras la Eurocopa 2020, que se jugará en junio de este año, y la Federación Alemana de Fútbol tiene varios nombres en mente.

Jürgen Klopp y Hansi Flick ya se han desmarcado de la selección teutona y Julian Nagelsmann aparece en el horizonte del Barcelona. En ese sentido, Lothar Matthäus aparece como una opción para asumir como DT de La Mannschaft.

En el foro "Bayern Insider", el campeón del mundo no descartó la opción: "La Federación Alemana de Fútbol tomará la decisión. Si los responsables me preguntan en algún momento, por supuesto que me lo plantearía".

"Franz Beckenbauer no se lo planteaba tampoco en 1984. Pero lo aceptó cuando le presionaron en la conciencia", añadió Matthäus.

Matthäus tiene poca experiencia como entrenador en equipos pequeños de Europa, pero sin duda es una leyenda de fútbol alemán, lo que podría acercarlo a la selección teutona.

