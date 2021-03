¡Plop! Choupo-Moting fuera de la nómina de Camerún: su federación se envió la citación a sí misma

Eric Maxim Choupo-Moting vive una insólita situación que lo mantendrá al margen de la fase previa de la Copa Africana de Naciones, luego de la federación de Camerún cometiera un irrisorio error a la hora de enviarle la citación.

Los Leones Indomables tendrán dos importantes duelos este viernes 26 y martes 30 de marzo, ante Cabo Verde y Ruanda respectivamente, instancia en la que no podrán contar con la estrella del Bayern Múnich por un tremendo descuido administrativo.

Según reveló el diario alemán Bild, inicialmente el entrenador camerunés, António Conceição da Silva Oliveira, estaba molesto al no recibir la confirmación de Choupo-Moting para los partidos, sin embargo, con el correr de los días todo se aclaró.

Lo que realmente sucedió fue el que el artillero del Gigante de Bavaria jamás recibió la citación en su correo electrónico ni en el de su equipo, y tras las pericias correspondientes se determinó que la federación camerunesa se envió la carta a sí misma, razón por la que el jugador de 32 años nunca se enteró del llamado.

Tras conocerse el insóltito error, el padre de Choupo-Moting no escondió su enojo, y aseguró que en el Bayern "no habían recibido la notificación. Al parecer, enviaron la invitación a la dirección de correo electrónico incorrecta y no se dieron hasta el lunes. Es una falta de profesionalismo".

El delantero no podrá jugar ante Cabo Verde ni Ruanda.

De esta manera Eric Maxim Choupo-Moting se perderá los dos trascendentales partidos válidos por la fase de clasificación para la próxima Copa de África.

