Racing Club vs Huracán | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la Liga Profesional Argentina

Este fin de semana arranca la Liga Profesional Argentina, donde habrá varios chilenos en competencia. De hecho, este fin de semana se dará un duelo de nacionales, cuando Racing de Eugenio Mena y Gabriel Arias se enfrente a Huracán de Guillermo Soto, por la primera fecha del torneo.

La Academia tuvo un buen primer semestre pero lo cerró muy mal. Cayó ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga y luego quedó eliminado de manera increíble de la Copa Sudamericana, tras caer ante un eliminado River Plate de Uruguay como local.

Eugenio Mena ha luchado por retomar el puesto de titular en el equipo de Avellaneda. Si bien ya no es parte del once inicial de manera permanente, sí ha tenido bastante continuidad con Fernando Gago. Eso sí, no estará presente porque se encuentra con la Selección que jugará la Copa Kirín.

Distinta situación a la Gabriel Arias, que tras su lesión en la rodilla a finales del 2021, no ha vuelto a jugar y se especula con un posible retorno a Chile para el segundo semestre.

Por el lado de Huracán, el lateral chileno Guillermo Soto ha logrado sumar bastantes minutos luego de recuperarse de una fractura de clavícula a principios de año, cuando recién había sido fichado en Argentina, tras varias temporadas en Palestino. En los últimos siete partidos del Globo vio minutos, seis de ellos como titular.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Racing Club vs Huracán?

Racing Club vs Huracán se disputará este sábado 4 de junio a las 20:030 horas de Chile.

TV y Online: ¿Dónde ver en vivo por Televisión o Streaming a Racing Club vs Huracán?

El partido será transmitido por TyC Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TyC Sports

VTR: 164 (SD) - 846 (HD)

DTV: 629 (SD) - 1629 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 195 (SD)

GTD/TELSUR: 87 (SD)

MOVISTAR: 750 (SD) - 893 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**