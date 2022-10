El periodista trasandino Pablo Giralt entrevistó al capitán de la selección argentina, y tras el diálogo no pudo evitar soltar toda la emoción que sentía. Messi, tras mirarlo incrédulo unos segundos, no pudo evitar la incomodidad del momento y hasta soltó unas risas bastante nerviosas.

Lionel Messi es, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Bueno, aunque para los argentinos es obvio que se codea con Diego Maradona para ver cual de los dos es el mejor de todos los tiempos, y la idolatría que sienten por la Pulga es gigantesca. Y así lo demostró recientemente Pablo Giralt.

El periodista deportivo tuvo la chance de entrevistar al astro trasandino del Paris Saint-Germain para DirecTV Sports, y más allá del contenido de la conversación en sí todas las miradas del internet se las llevó el emotivo momento que vivió, aunque este generó una incómoda reacción del delantero rosarino de 35 años.

El llanto de Giralt y la incomodidad de Messi

Al final de la entrevista, Giralt le dijo a Messi: "Lo único que te deseo es que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida, te lo mereces, tengo una profunda admiración por vos...", y ahí se quebró.

El comunicador hizo un gesto a la cámara de que no podía hablar de la emoción que sentía, y ahí los segundos empezaron a pasar más lento. Messi miraba incrédulo e intentaba disimular mientras hacía tronar sus dedos. Tras unos segundos observando la profunda emoción de Giralt, Lionel soltó unas risas incómodas y, cuando vio que el llanto estaba lejos de terminar se lanzó hacia atrás con las manos arriba, como un niño.

Tras eso Messi solo pudo atinar a darle ánimo. "Soy un pibe que soñó toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder seguirte en mi carrera, y te lo quiero agradecer", le dijo Giralt, y Lio respondió. "Gracias a ti, a mí me emociona poder llegar así a las personas, hay muchas personas en el mundo que siempre me acompañó y me admiró desde lo futbolístico y soy un agradecido por todo el cariño que recibí en mi carrera", cerró.