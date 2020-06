La Premier League ya tiene calendario para el retorno del fútbol y el Liverpool comienza a probarse la corona

La Liga Premier reveló hoy el calendario oficial para la primera fecha del torneo tras el parón ocasionado por la pandemia, y con el Liverpool como cómodo puntero el resto de los equipos, y en especial el escolta Manchester City, intentarán acortar las distancias para hacerse con la corona del fútbol inglés.

Aston Villa y Sheffield United serán los encargados de dar el puntapié para el regreso del torneo el miércoles 17 de junio, día que también albergará el duelo entre Manchester City y Arsenal, con el especial condimento de que si los de Pep Guardiola pierden ante los gunners y los reds ganan su partido, los de Jürgen Klopp ganarían su primera liga en treinta años.

El viernes 19 de junio tendrá los duelos entre Norwich City y Southampton y el choque entre Tottenham Hotspur y Manchester United, en tanto el sábado 20 habrá cuatro encuentros:

Watford vs. Leicester City, Brighton vs. Arsenal, West Ham United vs. Wolverhampton Wanderers y AFC Bournemouth vs. Crystal Palace para finalizar la jornada sabatina.

El domingo 21 de junio arrancará con el Newcastle United ante Sheffield United, seguido por el Aston Villa vs. Chelsea que dará paso al plato fuerte de la fecha: Everton vs. Liverpool, el esperado Derbi de Merseyside.

Para cerrar la jornada 30 de la Premier League Manchester City se batirá ante Burnley, en un retorno de competencia que de manera inédita transmitirá 29 partidos gratis por televisión, en una maniobra que busca levantar el ánimo de quienes han sufrido los embates de la pandemia.

La Liga de Inglaterra ya aprobó todas las medidas sanitarias para hacer que el regreso del fútbol sea lo más seguro posible, y las estrictas medidas incluyen la prohibición de los jugadores de tener sexo si sus parejas presentan sospechas de Covid-19, la desinfección constante del balón, y la admisión de 5 cambios por equipo durante el partido.