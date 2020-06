Jürgen Klopp y su felicidad por el retorno del fútbol y la Premier League: "sé que no es lo más importante en la vida, pero es mi pasión"

El Liverpool tiene varias cosas aún por resolver en relación a sus refuerzos de cara a una nueva temporada, pero por el momento el entrenador de los reds, Jürgen Klopp, está enfocado en disfrutar la alegría que siente por el regreso del fútbol y específicamente de la Premier League este próximo 17 de junio.

"Lo he extrañado tanto (al fútbol) que es increíble", dijo Klopp en conversación con la BBC, y agregó: "sé que no es lo más importante en la vida, pero es mi pasión. Espero que la gente esté ansiosa porque lo estamos haciendo", reveló el germano.

Pese a que el Liverpool lleva cómodos 25 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Manchester City, el estratega alemán aún no se siente campeón: "Es lindo pensarlo, pero aún no somos campeones y lo sabemos", dijo, acotando: "sabemos que estamos cerca, pero cerca no está allí. Nos quedan 27 puntos y haremos todo lo posible para ganarlos todos", aseguró.

Jurgen Klopp, entrenador del Lliverpool, no se siente campeón, pero asegura estar muy feliz por el regreso del fútbol

El entrenador germano también se refirió a las versiones que dicen que jugar sin público en las gradas puede afectar el ánimo y rendimiento del equipo, algo con lo que Klopp no está de acuerdo:

"No tendremos la ayuda de la multitud, pero ningún equipo tendrá eso, así que ¿dónde está la ventaja? Quienquiera que lo juegue es la misma situación y por eso no estoy demasiado preocupado", dijo, y agregó: "Hemos tratado de simular la situación entrenando en el estadio y acostumbrándonos", reflexionó, y puso a su país natal como ejemplo.

"Si miras a Alemania, no han tenido muchas victorias en casa. Si la alternativa es no jugar, jugaré donde quieras. No me importa", finalizó el exitoso estratega.

Hasta antes de la suspensión obligada de la liga debido a la pandemia por coronavirus, el Liverpool del Klopp había ganado 27 partidos de un total de 29, sumando 82 puntos que le permitirán un cómo margen para el regreso de la competencia.