Alejandro Tabilo (103°) llega encendido a la segunda ronda de la clasificación en el Winston-Salem Open.

Tras arrasar con Kyle Seelig (1528°) sin despeinarse, el zurdo se medirá ahora con el indio Dhakshineswar Suresh (402°), en un duelo que será totalmente inédito.

Sobre el papel, el chileno corre con ventaja gracias a su ranking y la solidez mostrada en su debut.

ver también ¿A qué hora juega Nicolás Jarry vs. Kamil Majchrzak en el Winston-Salem Open? Hora y cómo ver en vivo

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Dhakshineswar Suresh?

El partido se disputará este domingo 17 de agosto, no antes de las 10:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Aunque el torneo se transmite por ESPN y Disney+ Premium, la qualy no está incluida en la programación.

Por lo mismo, no quedará otra que seguirlo en vivo por las actualizaciones en Google y, por supuesto, aquí mismo en RedGol.