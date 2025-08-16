Es tendencia:
¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Dhakshineswar Suresh en el Winston-Salem Open? Hora y dónde ver

El chileno viene de aplastar a Seelig en la primera ronda de la qualy y ahora solo le falta un triunfo para asegurar su lugar en el cuadro principal.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo (103°) llega encendido a la segunda ronda de la clasificación en el Winston-Salem Open.

Tras arrasar con Kyle Seelig (1528°) sin despeinarse, el zurdo se medirá ahora con el indio Dhakshineswar Suresh (402°), en un duelo que será totalmente inédito. 

Sobre el papel, el chileno corre con ventaja gracias a su ranking y la solidez mostrada en su debut.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Dhakshineswar Suresh?

El partido se disputará este domingo 17 de agosto, no antes de las 10:00 horas de Chile. 

¿Dónde ver el partido en vivo?

Aunque el torneo se transmite por ESPN y Disney+ Premium, la qualy no está incluida en la programación. 

Por lo mismo, no quedará otra que seguirlo en vivo por las actualizaciones en Google y, por supuesto, aquí mismo en RedGol.

