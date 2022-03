El equipo médico de la selección mexicana de fútbol no le permitió al entrenador argentino Gerardo Martino subirse al avión que llevó al cuadro azteca hasta Honduras para jugar este domingo una nueva fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial de Qatar 2022 ya que el ex técnico del Barcelona sufre con un complejo diagnóstico en su ojo.

Gerardo Martino sufre con un problema en el ojo que no le permitirá dirigir a la selección de México ante Honduras

Este domingo 27 de marzo la selección de México disputará una nueva jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 y tendrá que visitar a Honduras en el estadio Olímpico Metropolitano ubicado en San Pedro Sula, pero lo hará sin Gerardo Martino en la banca.

Y es que el estratega argentino se tuvo que bajar este viernes del avión que transportó a la Tricolor hasta Centroamérica para desafiar a los Catrachos por recomendación médica, ya que sufre de problemas en su ojo derecho que ya lo dejaron fuera ante Panamá y Costa Rica.

El Tri entonces no contará con su adiestrador para su último partido fuera de casa y el penúltimo duelo en las Eliminatorias de su región para buscar un cupo en la próxima cita mundialista, todo después de que el equipo médico del conjunto azteca le aconsejara para no complicar su ojo, que tiene un delicado diagnóstico.

"La Dirección General Deportiva de la FMF informa que, Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección Nacional de México, fue sometido a un procedimiento quirúrgico el pasado mes de septiembre, debido a un desprendimiento de retina", informó al respecto la Federación Mexicana de Fútbol con un comunicado oficial.

Tras eso, los aztecas detallan que "pese a tener todos los cuidados necesarios, en el mes de febrero volvió a presentar problemas en la misma retina por lo que se sometió a un nuevo procedimiento el día 11 de febrero, con un tiempo estimado de recuperación de seis semanas".

Y después aprovecharon para explicar los motivos para que el ex director técnico no se haya subido al vuelo y también revelan quien lo reemplazará mientras se recupera. "El nuevo tratamiento y el no contar con el alta médica correspondiente impiden al estratega realizar el viaje en avión para evitar al máximo un riesgo grave sobre su capacidad de visión", explican.

Para cerrar, el comunicado oficial detalla que "será Jorge Theiler quien dirija el partido ante Honduras", y con respecto a su vuelta a sus labores apuntan que "Martino estará en el banquillo para el partido ante El Salvador".

México ya se encuentra en Honduras para medirse con la Bicolor este domingo 27 de marzo desde las 20:00 horas en el estadio Olímpico Metropolitano por la penúltima jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022, donde se ubican terceros en la tabla de posiciones.