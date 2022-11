Alexis Sánchez fue uno de los puntos más altos de la ajustada victoria del Olympique de Marsella. Para cerrar la fecha 14 de la Ligue 1, los focenses se quedaron con el clásico ante Lyon por 1-0 en el Stade Vélodrome gracias a un gol de Samuel Gigot en el minuto 43, duelo donde el delantero chileno destacó y se llenó de elogios.

No solo la prensa y los hinchas quedaron locos con el desempeño del Niño Maravilla en el "Choc des Olympiques", sino que también exjugadores del club. Así, el retirado mediocampista galo Frédéric Meyrieu tuvo palabras para elogiar al formado en Cobreloa, pero también lamentó las condiciones del equipo de Igor Tudor que le impiden mostrar su mejor nivel.

"Es excepcional, el único problema es que le falta apoyo"

"Con solo Harit como apoyo, es insuficiente", dispara de entrada Meyrieu, que defendió la camiseta del Marsella entre 1985 y 1989. "Sánchez es un jugador excepcional en sus elecciones, su regate, sus acciones confusas", destacó tras eso, todo en una columna en La Provence.

Sin embargo, también lamenta que "el único problema es que le falta un punto de apoyo para girar alrededor de él. Hace lo que puede y no recibe suficiente ayuda. Tengo la impresión de que no siempre se entiende. Cuando descuelga nadie toma el eje, salvo sobre el gol de Guendouzi en Frankfurt ”, añadió.

Para cerrar, el ex mediocampista de 54 años lamenta la partida de Arkadiusz Milik a la Juventus. "Milik es el tipo de jugador que no se usó correctamente y del que el club se separó demasiado rápido. Es un punto de apoyo. Pero ya está hecho, y Arek o no, necesitamos más presencia y peso en la superficie. Puede que marque 20 goles en Turín, no tendrá nada que ver con lo que está pasando aquí ”, concluyó.