Es el 6° del mundo, vive su mejor momento en el circuito y despedaza a X: “Borrarme Twitter…”

Uno de los mejores tenistas de la actualidad es el estadounidense Ben Shelton, quien se encuentra en el puesto número 6 del mundo y viene de ser campeón en el Masters 1000 de Canadá.

El zurdo sigue con su racha de victorias y ya se encuentra en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde se medirá este viernes ante el alemán Alexander Zverev (3°).

Shelton, de 22 años, la pasa muy bien jugando al tenis, pero dijo que su salida de una red social llena de haters, como X (anteriormente llamada Twitter), fue vital en su crecimiento deportivo.

Ben Shelton destroza a Twitter

Ben Shelton habló tras su victoria ante Jiri Lehecka y fue consultado sobre su relación con las redes sociales, donde explicó que tuvo que borrar X (antes llamada Twitter) y que desde ahí mejoró.

“Estoy haciendo un buen trabajo, recuerdo que hace dos años terminé borrando Twitter de mi móvil y esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida“, dijo el zurdo.

“A día de hoy, han pasado dos años y nunca he vuelto a leer nada en esta red social, prefiero mirar los highlights de algunos partidos, actualmente miro muchos partidos de tenis de los que veía antes, ya sean del propio torneo que estoy disputando o incluso de algún torneo Challenger que se esté jugando esa semana. Tengo un equipo que me ayuda a mantener los pies en el suelo, ellos nunca dejarían que se me llenara la cabeza de pájaro”, agregó.

Ben Shelton tendrá un partido duro este viernes ante Alexander Zverev, el cual arrancará cerca de las 19:00 horas de Chile.