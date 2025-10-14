Tatiele Silveira destapa el secreto mejor guardado de Colo Colo femenino: “Proyecto sólido”

El equipo de Colo Colo femenino saca la cara por el centenario albo. Es que de la mano de Tatiele Silveira han logrado una campaña 2025 realmente exitosa. Lo que se refleja en los 35 partidos que acumulan invictas.

Rendimiento que ahora se traslada en la Copa Libertadores femenina donde ya pasaron la fase de grupos y en cuartos de final eliminaron a Libertad de Paraguay. Por lo que ahora la semifinal ante Deportivo Cali es el gran obstáculo para una nueva definición.

Trabajo que para Silveira tiene un gran secreto y se centra el el respeto y paciencia por el proceso en el fútbol femenino de las albas.

“Esto fruto del trabajo a largo plazo. De un proyecto sólido. Encontramos maneras de desarrollar a las chicas, y la temporada 2025 se refleja todo ese trabajo. Llegamos a la Copa super enfocadas. En el torneo nacional tuvimos la chance de prepararnos. Tuvimos amistosos que nos ayudaron muchísimo”, confesó en conversación con Radio Cooperativa.

Incluso Tatiele recalcó que no quieren comparaciones con el equipo masculino para escribir su propia historia. “No queremos compararnos con los hombres, solo queremos darle alegrías al equipo. Ayer llegaron muchos al estadio. Estamos feliz por vivir este momento en el centenario. Ahora nos enfocamos en la semifinal para seguir llevando los colores de Colo Colo a lo más alto posible”, agregó certera la brasileña. Cabe consignar que el último partido ante Libertad alcanzó 52 puntos de rating demostrando que el fútbol femenino está más vigente que nunca en Chile.

Un rendimiento que hasta fue destacado por Aníbal Mosa quien no guardó elogios para lo que está haciendo el equipo femenino pese a no tener la misma vitrina que el plantel masculino. “Están sacando la cara en un centenario tan accidentado que hemos tenido. Cada día me encuentro con un equipo sumamente profesional y detallista”, aseguró el presidente de ByN.

¿Cuándo juega Colo Colo femenino por la Copa Libertadores?

Las albitas ahora deben jugar la semifinal de Copa Libertadores. El fixture indica que Colo Colo se mide ante Deportivo Cali este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio “Florencio Sola”. El encuentro será transmitido por señal abierta por Chilevisión y por streaming en Pluto TV.

“Ya estamos analizando los videos de su campaña en Copa Libertadores y en el torneo local. Es un equipo colombiano que junto a Brasil tienen un nivel superior. Pero creemos en nuestro equipo y en nuestro trabajo”, aseguró Silveira ilusionada con dar el batacazo.

