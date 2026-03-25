Colo Colo volvió al triunfo en su visita a Deportes Concepción por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026. Tras igualar 1-1 ante Coquimbo Unido en su debut, los albos impusieron sus términos en el Ester Roa para ganar por 3-1 en el marcador.

Más allá de la buena victoria de los dirigidos por Fernando Ortiz, lo que llamó la atención en el recinto de Avenida Collao fue la presencia de varios hinchas del Cacique. Pese a que no tenían permiso para ingresar, de igual manera dijeron presente unos 150 seguidores albos.

Esto fue tomado en cuenta por Julio Anativia, delegado presidencial de la Región del Biobío, quien tras el compromiso le mandó un claro mensaje a Colo Colo considerando que en un par de semanas más volverán a la ciudad, esta vez por la fecha 8 de la Liga de Primera.

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Concepción toma nota por la presencia de hinchas de Colo Colo

La autoridad de la región aseguró en charla con ADN Radio que “sabemos que 150 personas aproximadamente ingresaron. Si bien esto no ha derivado en situaciones de seguridad, sí vamos a verificar el cumplimiento de toda la normativa para ver cómo se siguen autorizando situaciones a futuro”.

Unos 150 hinchas de Colo Colo ingresaron al Ester Roa a pesar de tener prohibición. | Foto: Photosport.

“Vamos a conversar con Carabineros y con los integrantes que conforman la mesa técnica para ver cuál va a ser la situación para los próximos partidos. Afortunadamente esto no ha dado lugar a incidentes hasta este momento. Sin embargo, el cumplimiento de las normas es algo que vamos a tener que fiscalizar una vez que el partido termine”, agregó.

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En ese sentido, Anativia sentenció que “esto se define día a día. Previamente a cada partido se hace una mesa técnica y, por lo tanto, no podemos dar una opinión que valga para todos los partidos. Sin embargo, esto sirve como antecedente. Hasta ahora no hemos tenido incidentes mayores y podemos decir que en la próxima mesa técnica, en base a los resultados que haya en el total del partido, vamos a poder discutir eso”.

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En síntesis