Uno de los últimos fichajes de Colo Colo fue el volante Álvaro Madrid, quien llegó desde Everton al cuadro albo cuando la Liga de Primera ya había empezado y de a poco se gana un lugar en el club.

El mediocampista tomó camiseta de titular en el partido ante Audax Italiano, y a pesar de las dudas que generó su contratación por parte de los hinchas, empieza a demostrar su carácter a punta de sacrificio y goles.

Madrid goza de un buen momento y tras anotarle a Deportes Concepción por la Copa de la Liga dijo que no se siente “inamovible, voy partido a partido. El gol me pone contento, es importante, pero de verdad que me pone más contento que podamos ganar. Ojalá que sigamos con esta racha positiva y de acá para adelante, esperamos ganar esta copa”.

ver también Ex Colo Colo alaba a Álvaro Madrid y lo posiciona como la clave alba: “Jugadorazo…”

Álvaro Madrid está feliz por su momento en Colo Colo

Álvaro Madrid contó que se sintió muy bien apenas pisó el Monumental: ” (me sentí) bien desde que llegué. Me recibieron súper bien, institucionalmente y en general, así que contento”.

Además, el ex jugador ruletero expresó su agrado por el momento que atraviesa Colo Colo, que es líder en la Liga de Primera y comanda su grupo en la Copa de la Liga.

Álvaro Madrid celebrando su gol ante Deportes Concepción. Foto: Photosport

Publicidad

Publicidad

“(Es más llevadera la temporada) ganando, con triunfos y jugando de esta forma, se gana más confianza y se hace todo más fácil”, explicó.

Por último, habló del buen nivel que están teniendo todos en Colo Colo: “el equipo en general. Los defensas, el Tuto (De Paul) que el otro día le tocó salvarnos. El equipo en general ha andado bien“.

En síntesis

Álvaro Madrid se consolidó como titular en Colo Colo tras su llegada desde Everton.

se consolidó como titular en tras su llegada desde Everton. El mediocampista anotó un gol frente a Deportes Concepción por la Copa de la Liga .

por la . Colo Colo lidera actualmente la Liga de Primera y su grupo en el torneo copero.

Publicidad

Publicidad

ver también Claudio Aquino tapa bocas con su nivel en Colo Colo: “Muestra lo que hizo en Argentina”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Huachipato por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Huachipato por la tercera fecha de la Copa de la Liga se jugará el miércoles 1 de abril, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.