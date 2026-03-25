Uno de los últimos fichajes de Colo Colo fue el volante Álvaro Madrid, quien llegó desde Everton al cuadro albo cuando la Liga de Primera ya había empezado y de a poco se gana un lugar en el club.
El mediocampista tomó camiseta de titular en el partido ante Audax Italiano, y a pesar de las dudas que generó su contratación por parte de los hinchas, empieza a demostrar su carácter a punta de sacrificio y goles.
Madrid goza de un buen momento y tras anotarle a Deportes Concepción por la Copa de la Liga dijo que no se siente “inamovible, voy partido a partido. El gol me pone contento, es importante, pero de verdad que me pone más contento que podamos ganar. Ojalá que sigamos con esta racha positiva y de acá para adelante, esperamos ganar esta copa”.
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Álvaro Madrid está feliz por su momento en Colo Colo
Álvaro Madrid contó que se sintió muy bien apenas pisó el Monumental: ” (me sentí) bien desde que llegué. Me recibieron súper bien, institucionalmente y en general, así que contento”.
Además, el ex jugador ruletero expresó su agrado por el momento que atraviesa Colo Colo, que es líder en la Liga de Primera y comanda su grupo en la Copa de la Liga.
Álvaro Madrid celebrando su gol ante Deportes Concepción. Foto: Photosport
“(Es más llevadera la temporada) ganando, con triunfos y jugando de esta forma, se gana más confianza y se hace todo más fácil”, explicó.
Por último, habló del buen nivel que están teniendo todos en Colo Colo: “el equipo en general. Los defensas, el Tuto (De Paul) que el otro día le tocó salvarnos. El equipo en general ha andado bien“.
En síntesis
- Álvaro Madrid se consolidó como titular en Colo Colo tras su llegada desde Everton.
- El mediocampista anotó un gol frente a Deportes Concepción por la Copa de la Liga.
- Colo Colo lidera actualmente la Liga de Primera y su grupo en el torneo copero.
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