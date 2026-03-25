Colo Colo sigue con su buen momento y este martes lo confirmó con la victoria más sólida de la temporada, porque venció por 3-1 a Deportes Concepción en Collao por la Copa de la Liga.

Uno de los jugadores que tuvo un destacable nivel en los albos fue Claudio Aquino, quien empieza a mostrar un buen rendimiento y por ende fue alabado por el ex delantero albo Carlos Gustavo de Luca.

“Por suerte acá nos está demostrando lo que hizo en Argentina. Le costó un poco pero bueno, ahora se habrá soltado, se habrá soltado con el cambio de técnico quizás y bueno, le dio mayor rodaje a Colo Colo”, dijo el argentino a RedGol.

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Elogios para Álvaro Madrid en Colo Colo

Claudio Aquino no fue el único que se ganó elogios por parte de De Luca, puesto que el rendimiento en alza del mediocampista Álvaro Madrid también genera un impacto positivo en Colo Colo.

“A la mayoría de los jugadores le cuesta acostumbrarse a lo que es el mundo Colo Colo. Entonces este chico está ahora demostrando que fue una buena contratación, y bueno, esperemos que siga así”, agregó.

Álvaro Madrid se afianza en Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Madrid llegó de emergencia a Colo Colo cuando la Liga de Primera ya había comenzado y apenas agarró camiseta de titular no la soltó más, por lo que espera ser de la partida el próximo miércoles ante Huachipato por la Copa de la Liga.

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Concepción en Collao por la Copa de la Liga .

venció 3-1 a Deportes Concepción en Collao por la . Claudio Aquino y Álvaro Madrid destacaron por su rendimiento en la victoria de los albos.

y destacaron por su rendimiento en la victoria de los albos. Colo Colo enfrentará a Huachipato el próximo miércoles por el mismo torneo nacional.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Huachipato por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Huachipato por la tercera fecha de la Copa de la Liga se jugará el miércoles 1 de abril, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

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