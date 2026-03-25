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Colo Colo

Claudio Aquino se muestra humilde en el presente de Colo Colo: “Ayudo de titular o desde el banco”

Claudio Aquino jugó un buen encuentro en Colo Colo y manifestó su felicidad por el presente que vive el Cacique.

Por Felipe Escobillana

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Aquino jugó un buen duelo en Colo Colo ante Concepción
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTAquino jugó un buen duelo en Colo Colo ante Concepción

Claudio Aquino fue titular y jugó un buen partido en Colo Colo contra Deportes Concepción, en el triunfo por 3-1 en la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Recostado sobre la izquierda, tuvo la posibilidad de hacer fútbol e el mediocampo con Felipe Méndez y Álvaro Madrid, con quienes se entiende bien en la cancha.

Terminado el duelo, el argentino manifestó que no tiene problemas en ir adaptándose a lo que le solicita Fernando Ortiz en los partidos.

“El profe va cambiando el esquema, depende el partido y uno trata de hacerlo lo mejor posible de donde le toque”, estableció con bastante humildad, lejos de aires de divo.

De hecho dejó en claro que lo que tiene en mente es ayudar al equipo. “Siempre le digo que estoy para ayudar de donde sea, desde el once o el banco”, manifestó.

Aquino celebra junto a Tomás Alarcón

Aquino celebra junto a Tomás Alarcón

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El buen momento de Colo Colo ilusiona a Aquino

Colo Colo es puntero en el torneo nacional y en la Copa de la Liga, un presente auspicioso que contrasta mucho con lo que fue el inicio de temporada, lleno de fantasmas.

Así también lo cree Aquino, quien siente que el equipo agarra una madurez importante. “Contento por el triunfo que es lo más importante y que el equipo está bien”, estableció en Collao.

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“Eso nos da buenas señales para poder trabajar en la semana tranquilo y mejorar día tras día“, sentenció el jugador más desequilbrante que tiene el Cacique.

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Ahora los albos tendrán una semana más tranquila, debido a que recién vuelven a jugar el próximo miércoles 1 de abril, cuando se enfrenten a Huachipato en la tercera fecha de la Copa de la Liga.

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