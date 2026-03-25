Colo Colo sumó su primera victoria en la Copa de la Liga, donde tras derrotar por 3-1 en Collao a Deportes Concepción se posiciona como el favorito del Grupo A.

Uno de los jugadores destacados en la victoria alba fue Álvaro Madrid, quien convirtió su segundo gol con la camiseta del Cacique y se gana los elogios del ex jugador del cuadro popular Alejandro Hisis.

“Es un jugadorazo. Si puede hacerlo como hizo en Everton acá, indudable que va a ser muy útil para el equipo”, dijo el Chino a RedGol.

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Alejandro Hisis indica que Colo Colo suma confianza

El Chino Hisis, además, habló del momento que atraviesa el equipo de Fernando Ortiz, que suma confianza en la Copa de la Liga, mientras es el líder de la Liga de Primera.

“Qué bueno que este buen resultado por un amplio margen sea ahora, ya que el equipo va puntero, está ahí arriba. Eso le da confianza para todo lo que viene”, dijo el ex seleccionado.

Álvaro Madrid marcó el 2-0 de Colo Colo ante Concepción. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Acerca del cometido albo ante Concepción indicó que “todo equipo, por más que venga mal, puede complicarte, así que mientras pase la etapa y cumpla con ganar todos los partidos sería fabuloso”.

El próximo partido de Colo Colo será el 1 de abril, cuando reciba a Huachipato en el estadio Monumental por la Copa de la Liga.

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Deportes Concepción y lidera el Grupo A del torneo.

venció 3-1 a Deportes Concepción y lidera el del torneo. Álvaro Madrid anotó su segundo gol con el club bajo la dirección de Fernando Ortiz .

anotó su segundo gol con el club bajo la dirección de . El próximo partido será contra Huachipato el 1 de abril en el Estadio Monumental.

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