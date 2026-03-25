Colo Colo brilló en la segunda fecha de la Copa de la Liga. Un triunfo claro sobre Deportes Concepción marcó su nueva participación en el torneo, donde marcha puntero con cuatro unidades.

La victoria sobre el León de Collao sirvió para disipar las dudas que dejó la fecha anterior frente a Coquimbo Unido. La fórmula de Fernando Ortiz dio resultado, con goles de Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Francisco Marchant.

En rigor, este partido no debía contar con apoyo de la hinchada alba, porque no se permitió la venta de entradas para los visitantes. Pero llamó muchísimo la atención que igual llegaron fanáticos del Cacique al Ester Roa de Concepción.

En Colo Colo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, respondió por el tema. Lejos de condenar, comentó que “ingresaron igual, pero bueno, se comportaron bien, no hubo ningún problema“.

Pese a la prohibición, hubo hinchas de Colo Colo en Concepción | Photosport

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“Este deporte es con las dos hinchadas”: Mosa defiende a los hinchas de Colo Colo

“Creemos que este deporte es con las dos hinchadas, así que esperemos que aquí en adelante podamos tener las dos hinchadas también”, afirmó también Aníbal Mosa en Concepción.

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En tanto, el delegado presidencial de la Región del Biobío, Julio Anativa, declaró que “sabemos que 150 personas aproximadamente ingresaron. Si bien esto no derivó en situaciones de seguridad, vamos a verificar el cumplimiento de todas las normativas para ver si se sigue autorizando a futuro”.