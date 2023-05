Caszely compara a Damián Pizarro con Iván Morales: "No tienen habilidad de remate al arco"

Si se trata de nombres legendarios en la historia de Colo Colo, el de Carlos Caszely sí o sí se mete entre los más destacados. Por eso mismo es que su voz está más que autorizada para referirse al presente del club y una de sus grandes figuras: Damián Pizarro. Jugador que no ha podido reventar redes a pesar de su gran condición, algo que trae recuerdos sobre Iván Morales.

El legendario exdelantero del Cacique habló sobre una de las grandes joyas que tienen los albos, quien a pesar de contar con el apoyo irrestricto de Gustavo Quinteros no consigue destaparse como goleador y solo ha convertido un gol y una asistencia en 12 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores, y lo comparó con el actual ariete del Cruz Azul.

“No tienen habilidad para rematar al arco, porque no les enseñan”

“Damián Pizarro es un chico que lo veía en cadetes al igual como vi hace un tiempo a Iván Morales, que por físico hacían goles, tienen buen lomo, pero cuando grandes, cuando los empiezas a visualizar cómo juegan y cómo marcarlos, como no tienen habilidad de salir para un lado o para otro, para rematar al arco, porque no les enseñan, terminan dando vueltas“, señaló en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

“Me llamó un amigo argentino y me dijo que hablan de él que lleva nueve partidos sin hacer un gol, y un delantero de Colo colo con nueve partidos sin hacer un gol, ya no me gusta“, complementó el histórico “rey del metro cuadrado”.

Tras eso, el “Chino” también habla de otros cracks. “También hablan del chico de la U que lo están vendiendo en millones de dólares -Darío Osorio-, y acá la prensa los agranda tantos que ellos se vuelven un poco locos, los entusiasman los empresarios con grandes cantidades de plata y se dejan estar, en el fútbol tienen que estar aprendiendo toda la vida, ellos no miran más arriba”, apuntó.

“El otro día hablaba con un tipo de Unión Española y le dije viste la final de la Champions y me dijo cuándo fue, yo dije que cómo vamos a tener gente que juega al fútbol si no miran fútbol, si no aman el fútbol”, complementó.

Inmediatamente después, Caszely también repasó a Darío Lezcano. “Cuando llegó el chico que venía con la rodilla mala, ¿habrán hecho caso a los médicos que lo revisaron? La pregunta es entrevistar a los doctores, si lo revisaron o no, y cómo lo contratan, pasaron por arriba de los médicos (…) si revisan un jugador y viene con una rodilla mala los médicos deberían imponerse y decir que no nos conviene”, disparó.

Finalmente, Carlos Caszely habló sobre las chances albas en Copa Libertadores. “Hoy un equipo que es la mitad del año pasado, no pretendamos que vaya a clasificar, el otro día contra el equipo venezolano, que para mí era un equipo de barrio, logró un empate, entonces a nivel internacional no estamos porque no tenemos”, concluyó.