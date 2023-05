Iván Morales tiene los días contados en Cruz Azul. Luego de no avanzar de la primera ronda de la liguilla en el Torneo de Clausura, la Máquina Celeste ya piensa en la segunda parte del año y el ex Colo Colo, que llegó a inicios de 2022, no forma parte de los planes.

Así lo informó Adrián Esparza, periodista de TUDN México. “Rafael Baca, Ramiro Carrera e Iván Morales ya no entran en planes en Cruz Azul. No estarían incluso en Ixtapa (la pretemporada) con el equipo”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Esparza agregó que, en el caso de Morales, el cuadro mexicano piensa en “colocarlo en otro equipo (préstamo o vendido)”. Con esto, el chileno ahora deberá definir cuál será su futuro luego de una temporada en que sólo dijo presente en nueve partidos.

Sólo dos de ellos fueron como titular y en ninguno jugó los 90′. Anotó en una oportunidad, de penal el 19 de marzo ante Atlético San Luis, y no aportó con ninguna asistencia. El último partido que jugó fue el duelo de la liguilla contra Atlas (el 7 de mayo), donde Cruz Azul cayó por la mínima y quedó eliminado.

Este año, y luego de varias críticas que recibió en tierras aztecas por su peso, el chileno mostró un impresionante cambio físico que lo ilusionaba con sumar más minutos. Sin embargo, no logró entrar en el equipo definitivo del entrenador Ricardo Ferretti, que ahora ya definitivamente lo quiere fuera del equipo.

Por estos días, después de sus vacaciones, los jugadores de la Máquina Celeste viven la pretemporada pensando en el Torneo de Clausura. Aparentemente, Morales no está dentro de los presentes.