Iván Morales busca su revancha en el fútbol mexicano tras un primer año poco dulce en el Cruz Azul. El formado en Colo Colo no ha respondido para nada a su cartel de goleador, convirtiendo apenas un tanto en 32 partidos con la Máquina Cementera.

Pese a esto el delantero chileno se tiene fe pensando en el futuro y por lo mismo afirmó en conferencia de prensa que “estoy trabajando en lo mental y físico, con ganas de hacer las cosas bien. Llegué a Cruz Azul por algo y tengo que demostrarlo. Espero poder hacerlo en lo que viene”.

“La oportunidades se presentan siempre, en todos los entrenamientos. Me ha faltado un rendimiento optimo, porque al 9 se le piden goles y en eso estoy al debe. Trabajo para hacer las cosas bien y esperando la oportunidad”, agregó.

En ese sentido, el formado en Colo Colo afirmó tajante que “como todo jugador nos respaldamos en mi familia. En mi primer año estuve solo y ahora estoy con mi novia. Estoy con mi hijo también y una le echa ganas por eso. Ellos son los que más sufren cuando las cosas no andan bien. Esa es mi motivación. Estoy seguro que las buenas ya van a venir”.

“El jugador forja su mentalidad en la carrera. Me ha tocado vivir momentos difíciles, no solo deportivos, sino que también personales. Es complicado venir con ganas de hacer las cosas bien y no jugar. Estoy tranquilo, con ganas de trabajar, porque sé que sin trabajo no hay recompensa”, añadió Morales.

Sobre la competencia que se viene por una camiseta de titular, el atacante declaró que “somos cuatro centrodelanteros y estoy luchando para estar a disposición. Quiero demostrarme a mí mismo, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición de lo que soy capaz”.

Iván Morales en conferencia de prensa:

“La directiva ha sido clara conmigo. He tenido conversaciones con ellos y como muchos saben estuve cerca de salir del club. Se me dio la confianza y estoy acá, peleándola. Todavía queda torneo y hay que hacer las cosas bien. Estoy trabajando al 100% y así creo que tendré la oportunidad de jugar”, concluyó.

Cruz Azul de momento es noveno en el Clausura de México con 13 puntos, integrando la lista de los clasificados a los Playoffs a falta de siete partidos por jugar. Su próximo rival será Atlético San Luis este sábado 18 de marzo a partir de las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Azteca.