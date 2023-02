Cruz Azul comenzó muy mal la temporada en la Liga MX 2023. Abrió la participación con un empate ante los Xolos de Tijuana y luego sólo supo de derrotas en los tres juegos posteriores, ante el Monterrey en casa, el Necaxa de visita y los Tigres, también de local. Eso, por cierto, al parecer colmó la paciencia de la directiva en la Máquina Cementera.

Así al menos lo hizo saber el diario Récord, que reportó que la plana mayor del cuadro azul le puso un ultimátum sobre la mesa al director técnico del primer equipo, Raúl Gutiérrez. El citado medio apunta que el plazo que podría ser fatal es el 12 de febrero, cuando el cuadro cementero visite al Toluca para determinar si Iván Morales vuelve a jugar en el torneo.

Si Cruz Azul no le gana al equipo que cuenta con los chilenos Claudio Baeza y Valber Huerta, Raúl Gutiérrez será cesado de su cargo. El Potro es un director técnico de 56 años y desde agosto de 2022 que trabaja en la dirección técnica de la Máquina Celeste. Si bien el ex adiestrador de la selección Sub 23 de México pidió una oportunidad, que fue concedida, ya está consciente de que sus horas están contadas.

De hecho, el citado medio apunta que Francisco Palencia es el principal candidato a tomar el banco del Cruz Azul en caso de que decida cortar el proceso de Gutiérrez. El Paco fue un símbolo de la institución como futbolista, pero nunca ha pasado allí como técnico. Y, siempre según Récord, son varios en el club que plantean que el momento ha llegado. Eso sí, antes del Toluca, el equipo de Morales debe medirse al Atlante United en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Iván Morales baja 8 kilos para ganarse un lugar en Cruz Azul

Por cierto, el delantero chileno formado en Colo Colo ha sido parte del Torneo Clausura en dos de los partidos, aunque todavía no marcó goles. Iván Morales dio vuelta un poco su situación, pues ni siquiera fue incluido en la lista de jugadores que llevó a cabo parte de la pretemporada en Cancún. Pero los problemas del Cruz Azul cambiaron el escenario.

La imposibilidad de sumar refuerzos provocó que el ariete de 23 años fuera reintegrado a la disciplina normal con el resto del grupo. Y que incluso pudiera sumar minutos. Para eso, volvió a contratar el servicio del preparador físico Franco Barraza, quien en varias ocasiones ha sido su entrenador personal.

Y eso ha tenido un efecto muy positivo en el momento de Morales. De hecho, según reportó el periodista de ESPN León Lecanda, el atacante nacido en La Puntilla bajó ocho kilos en los últimos seis meses, algo que ha generado mejor rendimiento suyo en las prácticas. Es más, hace poco tiempo le anotó un doblete al Atlante en un partido amistoso. ¿Le seguirán teniendo paciencia? Al parecer, sí. O al menos más que a Raúl Gutiérrez.