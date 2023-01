Cruz Azul presiona a Iván Morales para que se vaya al fichar a nuevo delantero brasileño

El cuadro del ex Colo Colo no tiene más cupos de extranjero, por lo que tienen que comenzar a mover su plantilla para liberar uno. El delantero chileno no es del gusto del DT y todo apunta a que deberá armar maletas por estos días.