La actualidad del chileno Igor Lichnovsky es de lo más positiva, donde es titular fijo en la defensa del América, donde ya ganó un título, en el Apertura 2023; sin embargo, durante su anterior paso en México, por Cruz Azul, vivió una lamentable situación.

Así lo afirmó el central en conversación con Latino Podcast, donde acusó que en La Máquina Cementera sufrió discriminación por su religión, al afirmar que “nos reuníamos en casa y mi religión comenzó a hacer ruido, ya que yo invitaba a la gente a mi casa y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia”.

“Esto en el club donde estaba se comenzó a comentar: ‘No nos gusta lo que hace Igor’, porque en el fútbol se tiene la creencia de que este tipo de futbolista es débil y yo no lo era, pero algunos lo interpretaban así”, afirmó Lichnovsky, quien contó una anécdota que vivió con el goleador Santiago Giménez.

“Hubo un momento, en un asado está mi amigo y hermano, que juega en Holanda. Me dice: ‘A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor’, entonces empezaron voces extrañas, aunque yo lo seguía haciendo”, sostuvo el defensa chileno.

¿Cómo le ha ido a Lichnovsky en el América?

El surgido en Universidad de Chile llegó al cuadro más popular de México a mediados de 2023, en calidad de préstamo, proveniente de Tigres, y de inmediato se impuso a punta de buenos rendimientos y de goles, para hacer compañía a su compatriota Diego Valdés.

En su actual paso por el América, Igor Lichnovsky suma un total de 1.818 minutos en 22 compromisos, a nivel local e internacional, con un registro de dos goles y una asistencia, además de recibir nueve tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelven a jugar las Águilas?

En duelo adelantado por la novena fecha del torneo de Clausura 2024 en la Liga MX, el equipo de Lichnovsky y Valdés volverá a la acción este jueves 22 de febrero, cuando reciban a Mazatlán, desde las 00:00 horas (de Chile), en el Estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

