La final de la Copa Libertadores de 1973 es, por decir poco, polémica. En el encuentro de ida, jugado en cancha de Independiente de Avellaneda, Colo Colo rescató un empate, pero el gol de los locales sucedió luego de que al arquero, Adolfo Nef, fue empujado con el balón en las manos dentro del arco. En la vuelta hubo cambio de reglas y un gol anulado.

Así lo recordaron figuras de aquel Colo Colo 1973, el equipo que dicen que retrasó el golpe de Estado de septiembre, en entrevista con CNN. Esto, porque este año, precisamente, se cumple medio siglo de aquel suceso.

“Hay que decirlo con todas sus palabras: a nosotros nos robaron la Copa Libertadores del 73”, asegura Carlos Caszely en medio del estudio de la casa televisiva de noticias. Frente a él, una pantalla con el gol que le anularon en la vuelta. A la imagen, medio borrosa por ser de la televisión antigua, CNN le agregó la tecnología del VAR y se nota claramente que la línea del pie del “Chino” no está por detrás de los defensores argentinos.

“Me siento robado, indignado por no haber logrado la copa”, agrega Leonardo Véliz, con un semblante que demuestra que pese a los cincuenta años de distancia, el dolor no pasa por aquello que consideran un robo, casi algo punible.

Además de la tecnología empleada por CNN, se invitó al estudio a un conocido ex árbitro, Roberto Tobar, quien lo analizó desde su perspectiva. “Desde el inicio, Carlos Caszely está en buena posición. Entonces, si la toca o no el defensa, no importa, porque siempre va a estar habilitado”, reforzó el ex juez FIFA.

Esto es parte de uno de los especiales que CNN tiene preparado para este domingo (21.30 horas de Chile) para recordar aquella fatídica llave que dejó a un país suspendido en la emoción y que se definió polémicamente.