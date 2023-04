La compleja situación financiera que sufre Independiente llevó a uno de sus hinchas más famosos a hacer una colecta, emulando lo que se hizo en Chile el 2002 cuando Colo Colo quebró y se decidió organizar una "Colotón" para ir al rescate de las arcas de la institución.

En esta ocasión fue el influencer argentino Santiago Maratea quien presentó la moción, asegurando que la intención es poder paliar la crisis financiera de los Diablos Rojos de Avellaneda. Un tema que primero se tomó a la broma, pero que fue agarrando mucha fuerza.

Esto porque el club le prestó las instalaciones para lanzar oficialmente la campaña, la que fue un éxito absoluto en las primeras horas, ratificando que los trasandinos son fanáticos por la pelota de fútbol y que es una parte importante de sus vidas.

Esto porque al final del día, Maratea manifestó en sus redes que habían alcanzado 400 millones de pesos argentinos, lo que traducido a moneda estadounidense son 1.8 millones de dólares, es decir cerca de mil quinientos millones chilenos.

El organizador asegura que la dirigencia no tocará un peso, pues él se encargará de todo. "La Comisión Directiva no tiene voto sobre dónde va el dinero, el fiduciario soy yo. Después lo hablaremos con ellos, pero la prioridad es pagar primero las más urgentes, que serían la de América de México y Gastón Silva, y luego se le pagará a cada uno lo que le corresponda", manifestó.

Además contó el influencer que no le interesa quedarse con plata, solamente pretende pagar los gastos operacionales. "El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La CD tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro (ladrón) pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club", aseguró.