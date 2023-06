Brayan Cortés vivirá este martes 6 de junio su tan esperada revancha en Colo Colo. Tras siete partidos sentado en la banca por una indisciplina, el portero iquiqueño volverá a ser titular en la visita alba a Boca Juniors por la quinta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores y desde ya recibe consejos para no fallar.

Cuatro históricos nombres del Cacique como José Luis Álvarez, Eddio Inostroza, Jorge Contreras y Vladimiro Mimica hablan con RedGol en la previa del choque entre albos y xeneizes, y le dejan en claro al arquero de 28 años que en La Bombonera tendrá una gran oportunidad para retomar la titularidad y, además, volver a soñar con su regreso a la selección chilena.

“Brayan Cortés tiene que tener muy claro que no le pueden hacer un gol”

De entrada es Mimica, el histórico relator de la campaña del Eterno Campeón en la Libertadores 1991, quien saca la voz al respecto. “Yo creo que es una gran oportunidad que no puede dejar pasar, evidentemente. Como Fernando De Paul, que no dejó pasar su oportunidad y respondió, yo creo que esa es la lucha que deben tener los buenos arqueros”.

Así, añade que Cortés “tendrá que convencer a su técnico, y volver con toda la confianza que él tiene. Él es un jugador de trayectoria en el campo internacional, yo creo que ese no debe ser el gran déficit de Colo Colo ni mucho menos”.

Por otra parte, el histórico “Pelé” Álvarez apunta que “a pesar de que se está jugando una chance de poder seguir como titular, es un muy buen arquero, un arquerazo, entonces yo creo que él no es que se esté jugando una posibilidad sino que tiene que tener esa posibilidad, tiene que tener muy claro que no le pueden hacer un gol”.

Con respecto al hecho de que su suplencia le significó salir de la Roja, y que una buena actuación podría significarle comenzar a pavimentar el camino para ser llamado nuevamente en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, Álvarez le tira las orejas a Eduardo Berizzo.

“Yo ahí no estoy de acuerdo con el técnico de la selección. Aquí es como la polémica con Claudio, que no viene y él tiene que estar siempre, oye, a Claudio Bravo no le puedes pedir nada, él ya es ya, sabemos lo que es, que se quede por allá nomás y que le de la posibilidad a otro arquero”, apunta.

Yeyo Inostroza también alza la voz sobre Cortés, y al ser consultado sobre si se juega o no un partido especial apunta de entrada que “sí, de todas maneras, y Brayan debe estar consciente de eso. Ojalá que mantenga la tranquilidad necesaria para poder responder a la responsabilidad que tiene hoy, porque para él está mucho en juego”.

“Tampoco es una cuestión suicida. No es cosa de que si no le sale tiene que marginarse del mundo futbolístico, no es eso, tiene la oportunidad y seguro que tiene la confianza de quienes lo rodean pero también hay un límite para no cuestionar tanto si se le va en esta oportunidad la espalda a su rendimiento”, añade.

Tras eso, Coke Contreras cierra apuntando que “son situaciones que suelen pasar a veces en el fútbol, ojo. A veces cometemos errores, por ahí no andamos en el mejor nivel pero siempre hay una revancha y esta es la de él. Esta puede ser la de él, y ojalá sea así, sinceramente”.