Colo Colo enfrentará un trascendental partido por Copa Libertadores, cuando este martes visite a Boca Juniors en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, donde es importante conseguir puntos.

Una situación que choca con las grandes ausencias que tiene el plantel del técnico Gustavo Quinteros, quien asegura que pondrá, en mayor medida, a jugadores jóvenes para ir por los tres puntos.

Ausencias

Colo Colo no podrá contar con importantes nombres para su equipo, donde destaca el portero Fernando De Paul, el defensa Maximiliano Falcón y el delantero Carlos Palacios, entre otros jugadores.

Por lo mismo, el técnico Quinteros sabe que la responsabilidad ante Boca la tendrán los de menos experiencia, aunque confía en lo que puedan hacer en Buenos Aires.

“Venimos jugando con muchos chicos jóvenes, que lo hacen bien, pero se necesita experiencia en todas las líneas. Es una pena que no podamos llegar con los jugadores de más recorrido, pero confío en que lo van hacer bien. Estamos jugando con seis o siete jugadores menores de 20 años, ojalá que el día de mañana puedan jugar con tranquilidad y puedan ayudar al equipo”, comentó el entrenador.

En ese sentido, sabe que cuando se tienen que dar resultados importantes ante un rival fuerte necesita la experiencia de su plantel, la que estará al margen, al menos, dentro de la cancha.

“Tenemos a tres marcadores centrales de experiencia que no pueden jugar, un delantero que no está para jugar y hemos recuperado recién a un extremo y un volante ofensivo. Jugamos con muchos jóvenes que lo hacen bien, pero para estos partidos necesitas experiencia en las líneas. Es una pena no llegar enteros o con los jugadores de experiencia a disposición”, detalló.

Sigue toda la acción de Colo Colo en la Copa Libertadores y el partido ante Boca Juniors por Star+