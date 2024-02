Arturo Vidal fue uno de los jugadores de Colo Colo que puso el grito en el cielo por la suspensión de la Supercopa. El Rey marcó el segundo gol de los albos en el triunfo parcial sobre Huachipato, aunque ese 2-0 no logró materializarse en un nuevo trofeo para el Cacique.

Por los incidentes registrados en el sector norte del Estadio Nacional, el juez del partido decidió no seguir adelante con la definición. Cuando corrían 76′, José Cabero determinó que no estaban dadas las condiciones para terminar el compromiso.

Todo eso recibió una reprobación importante por parte de Vidal. “No sé por qué acá en Chile son tan graves. En Brasil contra Argentina se mataron y jugaron igual”, declaró el centrocampista. Una opinión que recibió un sinfín de críticas, pero que el King defendió en una de sus habituales transmisiones vía Twitch.

“Hablé como jugador, por lo que vi en el partido. Claramente me molestó que terminaran el partido. Cuando estábamos jugando no estaba pasando nada, debía terminarse. Y ellos dieron el pie para que comenzara el segundo tiempo“, fue la primera parte de la defensa del exvolante de Athletico Paranaense.

Prosiguió con el planteamiento de su idea. “Si se inició y no pasó nada, por qué lo paran. Eso no más dije yo. Esta hueá tiene que quedar siempre: si el partido empieza y dejan la cagada en el minuto 25, se termina ahí y no se juega más. Pero no esperemos y esperemos“, agregó el bicampeón de América con la Roja.

Arturo Vidal aclara sus dichos tras la suspensión de la Supercopa: “Ojalá las cagadas no pasen nunca más”

Arturo Vidal no dejó hasta ahí su aclaración a los polémicos dichos luego de la suspensión de la Supercopa, que de todas formas sí se reanudará. “Si queda la cagada se para y se termina el partido. Eso es lo que molestó y lo que nosotros decíamos”, apuntó el King.

“Queríamos terminar faltando 12 minutos para levantar la copa y listo. Nada más. Pero claramente los desórdenes y las cagadas que quedaron en el estadio ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno. Ojalá que pongan medidas fuertes para los hueones que dejan están cagadas, porque esto no puede pasar”, sentenció el excentrocampista del Bayern Múnich, el Barcelona y la Juventus.

Con ese partido inconcluso, Colo Colo está obligado a mirar hacia adelante: el inicio del Campeonato Nacional 2024 está muy cerca. Y Jorge Almirón debe sacar varias conclusiones para ajustar el plantel, pues seguramente habrá rotación de jugadores para un calendario muy apretado. Todo eso mientras se define la fecha para terminar la Supercopa.

¿Cuándo juega el Cacique y Godoy Cruz en la Copa Libertadores?

La ida de la llave entre Colo Colo y Godoy Cruz por la Fase 2 de la Copa Libertadores se disputará el jueves 22 de febrero en el estadio Malvinas Argentinas a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental. La revancha será el jueves 29 de febrero a la misma hora y en el estadio Monumental.

