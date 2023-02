Daniel Gutiérrez no lo pasó nada bien en la derrota histórica que Colo Colo sufrió ante Coquimbo Unido. Después de una jugada en que parecía tener la pelota absolutamente bajo control, pero la perdió y no hizo más que dejársela al imparable Javier Parraguez, el zaguero central de los albos tuvo una reacción que motivaron de inmediato la entrada en acción de Gustavo Quinteros.

El Dani se tomó la cara, tiró su camiseta y miró al banco de suplentes como queriendo buscar explicaciones y, además, decirle al director técnico que su cabeza ya no estaba para seguir en la cancha del estadio Monumental. Por eso mismo, el DT argentino-boliviano mandó al campo de juego a Jeyson Rojas. Tras su salida, el ariqueño que el 16 de febrero cumplió 20 años estalló en lágrimas en el banco de suplentes.

Todo se profundizó en el camarín, donde incluso Gutiérrez tuvo el consuelo del suspendido Maximiliano Falcón para frenar el llanto desconsolado por la sensación que le quedó tras la caída frente a los Piratas. RedGol se contactó con dos referentes colocolinos para hablar de esta situación del marcador central que no fue considerado por Patricio Ormazábal para el Sudamericano Sub 20.

Gustavo Biscayzacú: "Hay que saber que uno va a ganar más que perder"

Gustavo Bizcayzacú fue uno de los ex Colo Colo que conversó con nuestro Paulo Flores. Directamente desde Uruguay, el Grillo analizó en extenso esta crisis que vivió Daniel Gutiérrez. "Jugar en Colo Colo lleva consigo una presión muy grande para los experimentados y mucho más cuando eres joven. Lo que siempre digo, ensayo y practico con mi hijo para la vida es tener equilibrio mental, ser fuerte de cabeza, saber que vas a perder más de lo que ganas y que no todos los partidos saldrán como uno pretende", expresó el charrúa.

El otrora delantero, quien también militó en Unión Española, Fernández Vial y Santiago Morning en el fútbol chileno, no se quedó con esas palabras. "No hay que sentirse un fenómeno al ser figura ni tampoco sentirse un desastre cuando las cosas no se dan. Creo que ese equilibrio lo va a ayudar mucho para el fútbol y pasar estos momentos en que no salen las cosas de la mejor manera y para tener los pies sobre la tierra cuando le vaya bien", expresó Biscayzacú.

"Es importante lo de los compañeros en el camarín, la familia y también el hincha, que es un poco cruel, pero no hay que dejar de reconocer que el talento joven muchas veces tiene intermitencia de rendimiento. Por algo está ahí en Colo Colo, hay que esperarlo", sentenció el Grillo.

Coke Contreras: "Gutiérrez es un chico que mostró buenas condiciones"

Otro que conversó con nuestro querido Florete fue Jorge Contreras. El Coke tiene vasta experiencia como formador y, en ese sentido, desmenuzó lo ocurrido con Daniel Gutiérrez en el duelo frente a los aurinegros en Macul.

"Se sintió muy responsable, me imagino que tenía ciertas expectativas con respecto al partido porque eso le podía dar una continuidad. Creo que sintió un poco la decisión del cambio. En ese caso están los compañeros, el técnico, la gente que trabajó con él en las divisiones inferiores para levantarlo y que no decaiga", apuntó el otrora futbolista de Palestino, Universidad Católica y Colo Colo, entre varios otros clubes.

El volnte que se retiró en 1999 y tenía una pegada exquisita dijo también que "es un chico que ha mostrado condiciones, por algo llegó al primer equipo de Colo Colo. Hay partidos y partidos, lamentablemente en este no le salió bien".