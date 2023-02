Daniel Gutiérrez tuvo la oportunidad por la que tanto tiempo había esperado en Colo Colo. El zurdo zaguero central fue titular ante la suspensión de Maximiliano Falcón, quien tampoco podrá jugar el siguiente partido de los albos en el Campeonato Nacional 2023. Pero las cosas estuvieron muy lejos de salir como el ariqueño hubiera esperado.

Si bien mostró entusiasmo y buenos rechazos en algunas pelotas aéreas, el Dani sufrió mucho en el duelo ante Javier Parraguez, quien jugó un primer tiempo a lo crack en la histórica victoria que Coquimbo Unido consiguió en el estadio Monumental.

De hecho, en la jugada que termina con el golazo de Rodrigo Holgado, el Búfalo dejó en vergüenza al marcador surgido del semillero albo, quien no fue considerado por Patricio Ormazábal para el Sudamericano Sub 20 de Colombia. Con un hombrazo, el experimentado atacante Pirata desplazó a Gutiérrez y lo mandó al piso. Ya nunca más pudo volver a entrar en la acción.

Pero no todo acabó ahí. En el segundo tiempo, el zurdo que utiliza la camiseta "3" vio venir una pelota que parecía fácil de controlar. Intentó bajarla, pero no hizo más que dejársela mansa a Parragol para que fuera en busca de la portería de Brayan Cortés. El ex Cacique habilitó a Luciano Cabral, pero el Indio estuvo presto para salvar su valla con un rápido achique.

Daniel Gutiérrez sale de la cancha y rompe en llanto

Tras esa acción, Gustavo Quinteros no aguantó más y movió las fichas en el banco de suplentes. Mandó a la cancha a Jeyson Rojas, quien ingresó en lugar del acongojado Daniel Gutiérrez, quien apenas salió de la cancha levantó sus manos en señal de disculpas. Sabía mejor que nadie que su nivel había dejado muchísimo que desear.

Y fue así que estalló en llanto en pleno banco de suplentes de los albos, pese a que el DT argentino-boliviano le envió alguna palabra de aliento, pero no pudo calmarlo. Esa misma escena se repitió una vez que Christian Garay pitó el final y la derrota histórica de Colo Colo ante Coquimbo Unido quedó consumada. ¿Tendrá otra oportunidad pronto el Dani Gutiérrez?

Revisa la secuencia del cambio que provoca el llanto de Daniel Gutiérrez