Colo Colo cerrará su participación en el Campeonato Nacional 2022 como visitante de su bestia negra. Los albos viajarán hasta Chillán para jugar ante Ñublense, cuadro que tiene una superioridad sobre el Cacique desde que Gustavo Quinteros tomó la dirección técnica del plantel estelar. Por esa razón, el DT del reciente ganador del título tiene en mente un cambio en la disposición táctica.

Pese a que en el duelo ante O'Higgins fue Omar Carabalí el portero titular, es probable que sea Brayan Cortés quien ataje frente a los Diablos Rojos. Y ya con la mente más en el futuro, la gerencia deportiva de Blanco y Negro busca variantes para reforzar la portería.

Y uno de los nombres apuntados en la carpeta de Daniel Morón es el de Fernando de Paul, quien ha tenido un buen rendimiento en Everton de Viña del Mar. Y el DT del Eterno Campeón fue consultado abiertamente por la intención en fichar al Tuto. Pero, como buen defensor central que fue en su carrera de futbolista, la sacó al córner sin tapujos.

"No voy a hablar de nombres ahora por respeto a todos los que están y también los jugadores que piensan irse a préstamo para tener más opciones de jugar, ir creciendo y tener más minutos", expresó el estratego en torno a la opción de que Carabalí salga cedido para contar con más opciones de jugar. Pero no quiso dar ninguna pista del ex golero de la Universidad de Chile.

Quinteros agregó que "hemos hablado de incorporar un jugador por línea por lo menos para fortalecer el equipo. El gerente deportivo y el equipo de scouting están en búsqueda de incorporar jugadores para fortalecer el equipo y afrontar todos los torneos, que son importantes". Lo único claro es que las oficinas colocolinas tendrán mucha actividad en estos días.