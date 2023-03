Colo Colo quiere sí o sí levantar la cabeza en el Campeonato Nacional 2023. El Cacique suma dos partidos en casa sin ganar. Y el segundo de ellos fue una derrota histórica frente a Coquimbo Unido. La planificación del torneo indica que en la séptima jornada, el actual campeón debe enfrentar a Magallanes. Un duelo para el que ya se invirtió la localía y se disputará en el estadio Monumental.

Aquel partido será el segundo que implica la suspensión de Maximiliano Falcón, quien recibió dos fechas de castigo tras la tarjeta roja directa que vio ante Everton de Viña del Mar luego de propinarle un pelotazo en el piso al mexicano Luis Montes.

Por cierto, el defensor central uruguayo conversó con Al Aire Libre en Cooperativa e hizo un mea culpa tras esa acción con el Chapito. "En lo personal, por ahí no hay que hacer mucho drama. Sí seguir ajustando, son cosas que pasan, a unos más a otros menos, pero la idea es siempre dar el cien por el equipo y ayudar en lo que se pueda. No está bueno lo que pasó, pero siempre hay margen para mejorar", manifestó el Peluca.

Otro de los temas que habló el ex zaguero central de Rentistas de Uruguay fue la eventual suspensión del duelo frente a Magallanes. En caso de darse eso, Falcón quedaría fuera del Superclásico ante Universidad de Chile. "Queremos que se juegue, todo el plantel y yo tenemos muchas ganas de estar en ese partido y podría estar a la orden", dijo el charrúa que terminó su formación profesional en Nacional de Montevideo y sabe que la U es el rival en el que apunta a volver a las canchas.

"Después decidirá el cuerpo técnico quién jugará, pero la idea es estar bien físicamente y mentalmente más que nada", afirmó Maximiliano Falcón, quien le trasladó la presión al staff encabezado por Gustavo Quinteros, quien tiene entre sus variantes a Ramiro González, al uruguayo Matías de los Santos y también al juvenil Daniel Gutiérrez, quien tuvo una noche muy difícil en la caída ante los Piratas.

Peluca Falcón elogia el presente de la U. de Chile

Maximiliano Falcón tiene un buen rendimiento en los Superclásicos ante la Universidad de Chile. Y le ha sacado brillo a ese registro. A raíz de la suspensión, el Peluca ha tenido tiempo de mirar a otros rivales, incluido el equipo adiestrado por Mauricio Pellegrino.

"Han jugado muy bien, he visto varios partidos. No sólo de ellos, de todos. Me he sentado a ver un poco más. Ellos vienen en positivo, pero sabemos que acá esos partidos se tienen que ganar. Son diferentes, me han tocado varios clásicos y por suerte ha salido todo bien. Ese partido es a matar o morir, como siempre digo", cerró el "37" de los albos.