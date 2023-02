En Colo Colo no hay tranquilidad con el tema arbitral. Primero fue Gustavo Quinteros el que reclamó contra Fernando Véjar tras la Supercopa y el pasado fin de semana fue Daniel Morón el que se lanzó contra Felipe González, tras el duelo ante Everton.

En conferencia de prensa, Ramiro González abordó el tema. Y, de cierta forma, justificó la expulsión de Maxi Falcón por el asunto del arbitraje, ya que saca de quicio a los jugadores las faltas que no cobran los réferis.

"Honestamente no sé si son reiteradas las situaciones (de Falcón), llegué hace poco. Pero te puedo decir, por el tema del arbitraje, que uno como jugador se siente perjudicado en alguna manera y actúa como no hay que hacerlo", comenzó diciendo el refuerzo del Cacique. "Los árbitros a veces nos perjudican y a veces no", añadió.

Luego ejemplificó con un jugador del equipo. "El tema de Bolados es que sufrió tres infracciones y como compañero uno trata de defenderlo dentro de la cancha. No es que se justifique, pero actúas con impulso", señaló el zaguero.

En esa línea comentó que "está bien lo del 'juegue, juegue', pero con criterio. Bolados tenía el pie con sangre, no se puede pasar por encima la integridad física de los colegas".

Sobre su momento personal, Ramiro comentó que "he ido de menos a más, con el paso del tiempo me he sentido mejor. Nos hemos ido afianzando con Maxi, que ahora no estará, pero al que le toque estar la idea es hacerlo lo mejor por el equipo".

Lo más seguro es que el reemplazo del Peluca sea Daniel Gutiérrez. Sobre el canterano albo, manifestó que "lo veo bien, está entrenando a la par de los compañeros y lo hace bien. Si le toca estar lo hará de buena manera".