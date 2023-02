Maximiliano Falcón había tenido un gran partido. El defensor uruguayo tuvo que jugar con muchos metros a su espalda. Y, en general, había sacado adelante la tarea con una buena presentación ante Everton en el estadio Monumental.

Pero todo eso cambió radicalmente para el Peluca y también para Colo Colo. Corrían 77' cuando el talentoso volante ofensivo mexicano Luis Montes intentó proteger la pelota contra la insistente marca del "37" del Cacique, quien nuevamente hizo dupla con Ramiro González en la última línea.

Al tercer intento por sacarle la bola, Falcón derribó al Chapito. Y no quedó nada contento con la determinación del árbitro, Felipe González. Apenas le sancionaron la falta, el ex marcador de Rentistas de Uruguay no pudo contener la frustración.

Y le dio un pelotazo a Montes, quien estaba en el piso y se retorció de dolor luego de recibir el impacto de la bola. Pese a que el juez estaba muy cerca de eso, necesitó de la asistencia del VAR para rectificar su decisión inicial.

Luego de chequear las imágenes en todas las tomas disponibles, González cambió la amonestación por una tarjeta roja directa para Maximiliano Falcón, quien le dijo algunas palabras al réferi antes de abandonar el renovado césped del Monumental.

La roja del Peluca Falcón, un nuevo problema para Quinteros y Colo Colo

Por cierto, la tarjeta roja directa de Maximiliano Falcón es de inmediato un nuevo inconveniente para Gustavo Quinteros, quien ya debe pensar cómo reordenará las piezas para la sexta jornada del Campeonato Nacional 2023, aunque ese será el quinto partido de Colo Colo en el certamen.

Con eso, el defensor formado en las divisiones inferiores de Nacional de Montevideo estará al menos una fecha fuera, aunque bien podrían ser más si es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP así lo estima. Por cierto, el cuadro albo tiene una baja prolongada con el argentino Emiliano Amor y tampoco pudo contar con el uruguayo Matías de los Santos, quien por un problema muscular no entró en la citación.

Aquel escenario descrito no le dejó más opción a Walter Lemma, quien tomó la conducción del equipo por el segundo y último partido de sanción que cumplió Quinteros. Fue Daniel Gutiérrez el que reemplazó a Leandro Benegas, autor del tanto del Eterno Campeón. ¿Seguirá el ariqueño con un lugar en la zaga? Habrá que verlo, pero el siguiente desafío de Colo Colo en el torneo será en Pedrero también, aunque en esta ocasión frente al aproblemado Coquimbo Unido.