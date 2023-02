Matías Donoso cuenta los días para medirse a Universidad de Chile y repasó algunos duelos que tuvo con defensores de la liga chilena, como el Peluca Falcón, Rodrigo Echeverría y Julio Barroso. "Me anuló muchas veces, es muy inteligente", contó el portentoso atacante de O'Higgins.

Matías Donoso comenzó el Campeonato Nacional 2023 en O'Higgins con un gol al cabo de cuatro encuentros disputados. Fue en la goleada que el cuadro celeste le propinó a Colo Colo en el estadio El Teniente de Rancagua, mismo recinto donde recibirá a Universidad de Chile en la quinta jornada del torneo.

Este 19 de febrero, el Capo de Provincia será local ante el Romántico Viajero, que llegará a aquel duelo tras vencer a Magallanes. En una conversación con Todos Somos Técnicos, el portentoso centrodelantero del cuadro rancagüino se refirió a este encuentro frente a la escuadra dirigida por Mauricio Pellegrino.

"Nosotros tenemos que jugar con lo que venimos haciendo en estos primeros partidos, tenemos que confiar mucho en lo que se está trabajando en la semana con el cuerpo técnico. Meterme a analizar lo que puede hacer la U no me importa mucho, debo preocuparme más de nuestro trabajo", manifestó el atacante de 36 años, quien llegó a O'Higgins desde Deportes Temuco a mediados del año pasado.

Pero ese no fue el único tema que abordó Donoso, quien también contó algunos de los duelos que ha tenido con los defensores que han tenido la difícil misión de marcarlo. "Con Rodrigo Echeverría tuvimos un par de roces y tuvo algo de ventaja, pero no tanto. Igual ha recibido", dijo el oriundo de San José de Maipo.

Matías Donoso: "Maxi Falcón es muy niño, pero igual se la banca"

Uno de los zagueros con el que ha tenido recios duelos ha sido Maximiliano Falcón, a quien enfrentó con la camiseta de Deportes Temuco, con la de Cobresal y también con la de O'Higgins. "De repente Falcón me da eso, es muy niño, pero igual se la banca, como que derepente le he metido de más. Pero no en mala", se apuró en aclarar Matías Donoso.

"Todo queda dentro de la cancha, tenemos una muy buena relación con Maxi cuando nos hemos cruzado, tenemos varios amigos en común así que todo bien con él", contó también el ex ariete de Santiago Wanderers y de Patronato de Argentina.

¿Un zaguero que le haya ganado los duelos permanentemente? Lo explicó el mismo Donoso. "Julio Barroso me marcó muy bien. Es un tipo muy inteligente para la posición, creo que me ha anulado muchas veces que nos tocó enfrentarnos", sentenció el "9" de O'Higgins en Todos Somos Técnicos.