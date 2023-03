Esteban Pavez asumió como capitán de Colo Colo luego de la salida de Gabriel Suazo, quien terminó su contrato con el club y emigró al Toulouse de Francia. El volante central de 32 años se perdió el debut ante Deportes Copiapó, pero luego de eso, jugó los 90' en los cuatro partidos que afrontó el Cacique en el Campeonato Nacional 2023.

De hecho, el Huesi fue uno de los que sacó la voz luego de la histórica derrota de los albos frente a Coquimbo Unido, quien tuvo a Javier Parraguez imparable para festejar su primera victoria en el estadio Monumental por la división de honor en el fútbol chileno. Reconoció lo doloroso de la caída. Y también que el equipo de Gustavo Quinteros tiene mucho por mejorar si quiere pelear por revalidar el título. Pero también le puso los puntos sobre las íes a la ANFP.

El ex mediocampista del Tijuana de México, entre otros clubes, registra dos tarjetas amarillas en el torneo. RedGol tomó contacto con algunos capitanes que dejaron huella en el Eterno Campeón. Uno de ellos fue Jaime Vera, quien es el portador de la jineta más joven que ha tenido el club. En una conversación con Paulo Flores, el otrora volante seleccionado chileno hizo un análisis del rol que ha cumplido Pavez.

Jaime Vera: "Pavez se tiene que ganar la simpatía de la gente"

En la opinión de Jaime Vera, Esteban Pavez es merecedor de la capitanía de Colo Colo. Pero el ex DT de Deportes Iquique, entre varios otros clubes, sabe que hay cuestiones difíciles de manejar cuando esa función es encomendada.

"Hay mucha gente pendiente, mirando, observando y evaluando. Para ser capitán de Colo Colo hay que tener carisma, tener esa llegada con la gente. Suazo se lo ganó en la cancha, al principio no tenía muchas posibilidades, fue un líder jugando al fútbol y ganó la jineta. Hay que tener carisma, ser un líder adentro del campo. La juventud, que no influye tanto cuando uno tiene carácter, carisma y los compañeros lo siguen", indicó.

Y no se quedó sólo con eso. "Yo lo digo por experiencia, por ahí van los dos. Cortés no es formado en casa, se ha identificado con el club y también tiene grandes posibilidades, pero a mí me gustan los capitanes dentro del campo y no en la portería: están más cerca del árbitro, tienen más panorámica. Pavez se tiene que ganar la simpatía de la gente, para ser capitán del equipo necesita el respaldo de la gente y los compañeros, que yo entiendo lo tienen bien evaluado: es un muchacho sano, un buen hombre", cerró el Pillo Vera, quien en un futuro se imagina a Vicente Pizarro como capitán.

Coca Mendoza: "Pavez estuvo con referentes importantes y debe darse cuenta que ahora es uno"

Otro que tuvo tiempo para conversar con RedGol fue Gabriel Mendoza. El Coca, miembro del histórico plantel de Colo Colo que levantó la Copa Libertadores de América en 1991, también desmenuzó las cualidades de Esteban Pavez para ser el líder de la versión 2023 del cuadro albo. "Es una responsabilidad inmensa, creo que es asumir el liderazgo de una institución que es la más grande de Chile. Él es el indicado en este minuto", afirmó.

Pero de todas maneras le envió un recado al ex mediocentro de Rangers de Talca, San Marcos de Arica y Unión Temuco, los equipos que defendió antes de tener una chance en el primer equipo colocolino. "Él estuvo con referentes importantes, él debe darse cuenta que es un referente y tiene que sumar más que criticar o enojarse. Él tiene que dar la lectura de los tiempos del equipo y de las situaciones que se dan dentro del campo de juego", le apuntó Mendoza, quien llegó desde O'Higgins al Cacique casi al mismo tiempo que Mirko Jozic.

"Creo que el capitán tiene que ser identificado con la institución. Cortés se ha ganado la posibilidad de ser capitán, lleva varios años y ha sido muy importante dentro del equipo y creo que se merece ser segundo capitán. Pero creo que Esteban es el indicado para llevar la jineta, la experiencia que adquiera en el tiempo le dará más para hacerlo mejor", sentenció Gabriel Mendoza en una charla con nuestro querido Florete. 7

Yeyo Inostroza: "Pavez debe seguir siendo capitán y mejorar algunos aspectos"

Eddio Inostroza fue otro de los que accedió a conversar con RedGol. El imborrable Yeyo llevó su análisis a una cuestión más global, aunque enfocado en la derrota frente a los Piratas por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023.

"Creo que va bien, pareciera ser que en Colo Colo falta mucho conversar de manera personal, en el sentido de los jóvenes que hay una cierta falta de cariño. Otro punto fue comenzar este partido con un jugador lesionado", manifestó en torno a la lesión muscular de Erick Wiemberg y a la crisis de llanto que sufrió Daniel Gutiérrez después del compromiso.

Inostroza añadió que "Pavez debe seguir siendo capitán hasta que mejore algunos aspectos, pero tiene liderazgo. Sería difícil que Pizarro fuera lo mismo, no quiero decir que le falte personalidad, pero hay que hacerse sentir en el grupo". El volante de 32 años, una pieza clave de Quinteros, tiene respaldo en legendarios referentes colocolinos. Pero también puntos que corregir. Habrá que ver su desempeño en el duelo ante Magallanes y, luego, en el Superclásico del fútbol chileno ante la Universidad de Chile.