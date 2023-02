A pesar de que todavía no se juega la séptima fecha, ya son varios los fanáticos del fútbol chileno que empiezan a fijar su mirada en la octava jornada del Campeonato Nacional 2023, donde Colo Colo y Universidad de Chile jugarán una nueva versión del Superclásico. Eso sí, desde ya Mauricio Pellegrino opta por aterrizar el favoritismo que tienen los azules.

El Estadio Monumental será el escenario donde se enfrentarán el Cacique y el Romántico Viajero, y en la U buscarán una vez más cortar el maleficio que arrastran hace más de 20 años sin ganar en esa cancha. El panorama actual de los universitarios da como para que se puedan ilusionar, y el DT invita a los suyos a demostrar que son favoritos.

"El favoritismo más que sentirlo, hay que demostrarlo"

Pellegrino asistió a conferencia de prensa este martes 28 de febrero en la previa del choque del Chuncho ante Unión La Calera, y al cierre le preguntaron si la opción de llegar como punteros al clásico le sirve como para sentirse favoritos y salir a buscar una victoria que corte por fin una negativa racha de muchísimos años.

"Nunca me siento ni favorito ni peor que los rivales. Al final, cuando pita el árbitro es un juego democrático, somos once contra once, todos iguales, son las mismas normas a pesar del público, que a veces está a favor y otras veces en contra. Pero he aprendido a apartarme un poco de eso", lanzó de entrada.

Tras eso, el ex DT de Vélez Sarsfield reconoce que "al final a mí me da pocas cosas el favoritismo, porque el juego es hoy, la competencia es minuto a minuto, segundo a segundo y va cambiando permanentemente. Así aprendí a vivirlo y trato de llevarlo".

"A pesar de que cuando uno hace un gol se ve más cerca de ganar el partido, pasó ayer que O’Higgins empata sobre la hora y así los resultados van cambiando. Le ganamos a O’Higgins, Curicó nos tenía en un área y en un par de acciones hicimos un gol, pareciera que fue fácil pero no. Siempre hay jugadas que cambian el desarrollo. Ojalá podamos seguir mejorando y más que sentirnos favoritos, hay que demostrarlo", concluyó.

