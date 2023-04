Colo Colo comenzó su participación en la Copa Libertadores con un empate como visitante. El Cacique igualó 1-1 ante Deportivo Pereira en la primera fecha del Grupo F del certamen de clubes más importante de América, pues no pudo aguantar la ventaja conseguida gracias al penal que anotó Leonardo Gil.

En la complicada expedición a Colombia, Gustavo Quinteros se vio obligado a alterar el plan apenas había comenzado el partido. Corrían 13' y el defensor uruguayo Matías de los Santos no pudo continuar en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas.

Daniel Gutiérrez fue el escogido para reemplazar al ex marcador central de Vélez Sarsfield, quien salió con mucho dolor y rabia por no haber podido siquiera llegar hasta el entretiempo, aunque había quedado en duda en la victoria frente a Huachipato. En Talcahuano, también fue sustituido por el zurdo zaguero ariqueño.

Así las cosas, De los Santos se suma a una lista de zagueros centrales que han sido exigidos desde el plano físico con Gustavo Quinteros en la dirección técnica.

Emiliano Amor, el primero de la lista en Colo Colo

Por estos días, Emiliano Amor avanza en la recuperación de la complicada intervención quirúrgica a la que fue sometido en España para corregir una lesión en los tendones peroneos del tobillo izquierdo, un problema que le ha complicado la estadía en Colo Colo.

Como la lesión del espigado defensor central argentino reapareció, hubo varios que apuntaron a Gustavo Quinteros por haberlo hecho jugar obligado, como Jorge Valdivia. Pero el "15" colocolino desmintió que eso haya sido así. "Gustavo me dijo que me tome todo el tiempo que necesite, que si hay que hacer otra cosa, que la haga. Siempre me apoyó en ese sentido. Jamás me hizo jugar obligado, eso es mentira", apuntó Emi Love en una conversación con TNT Sports.

"Uno tiene ganas de jugar y va diciendo cómo se siente", dijo también Amor. Unas palabras que el DT de los albos tenía muy claras, pues también había dicho algo similar. "Intento hacer todo lo posible para volver de la mejor manera. Con mucha ayuda del club, de mis compañeros que toleran mis enojos, risas y todo. Fue una lesión que me dolió, no me la esperaba de vuelta", contó el ex Sporting Kansas City en la conversación con Pelota Parada.

Y prosiguió con su relato. "No quería que me vuelva a pasar. Empezamos a hablar con los médicos del club, justo estábamos de pretemporada en Argentina. . Cada vez que doblaba el pie, se me deshilachaba el tendón. La idea no era que se corte de vuelta el tendón, entonces el doctor empezó a fortalecerlo como un tubo grueso para que no me vuelva a ocurrir", detalló Amor sobre el procedimiento por el que pasó su tobillo.

Benjamín Kuscevic también lo vivió en Universidad Católica

Otro que vivió una situación parecida fue Benjamín Kuscevic en la Universidad Católica. El hoy defensor del Coritiba de Brasil fue dirigido por Gustavo Quinteros en la temporada 2019. Y el 10 de abril de ese año, por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores, el zaguero fue titular junto a Germán Lanaro en la zaga frente a Libertad, que festejó un 3-2 en San Carlos de Apoquindo.

A raíz de molestias en el tobillo, Kusce fue infiltrado. Pero no pudo aguantar mucho en el partido, pues en el descanso fue sustituido por Valber Huerta. Eso sí, después del encuentro, el DT argentino-boliviano se quitó responsabilidad en la decisión de alinearlo.

"Se sentía bien para jugar, por eso jugó. La decisión final la toma el jugador con el cuerpo médico. Es una lesión que molesta, pero que no es grave", marcó Quinteros aquella noche. Ya son tres los zagueros en esta lista...