Colo Colo tuvo una noche ingrata en Brasil y se despidió de la competencia internacional. Este martes, el Cacique no pudo mantener su ventaja ante el Inter de Porto Alegre y quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer por 4-1.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros pagó caro los errores, pero también las ausencias. Principalmente en el fondo, donde Matías Zaldivia falló en momentos claves y dejó en evidencia la falta de Emiliano Amor.

El zaguero arrastra una lesión desde antes del término de la primera rueda y debió ser operado, quedando fuera de las canchas por cerca de dos meses. El técnico albo insistió en traer un refuerzo para reemplazarlo, pero al final y con la lenta gestión de la directiva de Alfredo Stöhwing, nunca llegó.

Pero pese a que se había solicitado un reemplazante, una particular crítica llegó desde un ex jugador del Cacique. Jorge Valdivia no tuvo piedad con Gustavo Quinteros y lo cuestionó por la baja del ex Vélez Sarsfield, poniendo en duda hasta su continuidad al mando de Colo Colo.

"Sin querer incendiar el ambiente, Gustavo Quinteros fue quien terminó de lesionar a Emiliano Amor, haciéndolo jugar físicamente disminuido contra River Plate", lanzó de entrada el Mago contra el entrenador en su cuenta de Twitter.

Jorge Valdivia no se detuvo ahí y recriminó al técnico, al punto de asegurar que está agotando sus opciones en los albos. "¿Solo cuando se gana hay méritos propios? Pero cuando se pierde, ¿que? Los créditos se van acabando también".

Colo Colo tendrá que dar vuelta la página tras la eliminación de la Copa Sudamericana. El Cacique tuvo una última práctica en Brasil antes de volver al país, donde ahora tiene la obligación de ser campeón tanto en el Campeonato Naciona como la Copa Chile.

Revisa el mensaje de Jorge Valdivia contra Gustavo Quinteros