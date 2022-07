Colo Colo dejó escapar una tremenda oportunidad y pagó caro los errores que tuvo en Brasil. Este martes, el Cacique quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego que el Internacional de Porto Alegre lograra la remontada en el global para avanzar a los cuartos de final.

El equipo albo había sacado una ventaja de 2-0 en Santiago y en el Beira-Rio comenzó adelante en el marcador. Sin embargo, la poca claridad en la defensa y niveles bajos en todas sus líneas, llevaron al Colorado a conseguir un resultado impensado, quedándose con la clasificación por un global de 4-3.

Parecía que Colo Colo era el que se quedaba con el boleto a los cuartos de final, pero el Internacional de Porto Alegre logró una hazaña que no estaba en los planes. De hecho, la propia prensa brasileña quedó sorprendida por lo ocurrido, destacándolo en los principales portales deportivos.

"Inter vive noche épica con remontada y toma fuerza en lucha por el título sudamericano", titularon en GloboEsporte. El mismo sitio señaló que "el Inter, que tantas veces pecó en el momento decisivo, mostró una nueva cara. Apoyado en el trabajo de Mano Menezes, el equipo tuvo el coraje y la organización para no aceptar el resultado adverso y construir un vuelco histórico. Con aires épicos , goleó 4 a 1 a Colo Colo para sellar la clasificación entre los ocho mejores del Sudamericano y clasificarse como uno de los aspirantes al título".

"Es difícil poner en palabras la noche colorada. Las gradas y el equipo están unidos desde antes del partido contra los chilenos. El escenario del caldero se creó para empujar al equipo en busca del pase a cuartos de final. En una historia con final feliz, cabe destacar los percances superados, como el gol de penalti de Gabriel Costa en el minuto 14 y los abucheos a Daniel poco después", agregaron.

Otro de los que abordó la hazaña fue Lance!, donde titularon que "Internacional se va atrás ante Colo-Colo, pero logra remontada histórica y avanza a cuartos de final en la Sudamericana". Mientras, el comentario enfatizó que "Internacional logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de manera heroica al vencer 4-1 a Colo Colo. En el minuto 14 del primer tiempo, Gabriel Costa abrió el marcador para la selección chilena, con un tiro penal. Sin embargo, aún en la primera etapa, el Inter logró darlo vuelta en tres minutos y en la segunda aseguró dos goles más y la clasificación".

Finalmente está UOL Esporte, que catalogó el partido así: "Heroico: Inter se va atrás, pero golea a Colo-Colo y avanza en Sudamericana". Pero entre todos, este fue el único que tuvo palabras para lo hecho por el Cacique.

"Colo-Colo apenas llegó al ataque. Su producción ofensiva vivió de centros, en los que tuvo ventaja sobre la defensa del Inter la mayor parte del tiempo. Pero contó con un fallo defensivo del Inter para abrir el marcador. Daniel se fue encima de Lucero y cometió un penal que convirtió en gol Costa. Pero la principal tarea chilena fue defender durante todo el partido. Después de todo, tenía la ventaja al ganar el partido de ida", sentenciaron.

Colo Colo ahora va por todo en el fútbol chileno

Colo Colo ya no tiene tiempo para lamentos y debe aprender de los errores que le costaron la clasificación tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. El Cacique no tuvo la jerarquía en los momentos claves, pero la temporada no está acaba.

Ahora, los albos tendrán no solo la misión, sino que también la obligación de ganarlo todo en el fútbol chileno. Como líder del Campeonato Nacional y vigente bicampeón de la Copa Chile, se queda sin excusas para pelear todo lo que le queda por delante.

Gustavo Quinteros y Colo Colo ya perdieron el título el año pasado, precisamente por no saber manejar los resultados en instancias claves. La lección ya está más que dada, por lo que solo resta pensar en el triunfo para borrar los fracasos que han marcado esta temporada.