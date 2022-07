Colo Colo sufrió mucho en Porto Alegre. Y aunque en un momento logró ampliar la diferencia ante el Inter, los gaúchos remontaron la llave y vencieron por 4-1 al Cacique para ganar el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, algo que generó diversas reacciones entre los históricos albos.

De hecho, Redgol tomó contacto con tres símbolos del cuadro popular para tomar sus opiniones respecto de la inapelable derrota en el estadio Beira-Río. Uno de ellos fue Mario Galindo, finalista de la Copa Libertadores 1973 con la escuadra colocolina.

"Creo que es un fracaso. No puede influir tanto jugar de local y de visita. Acá Colo Colo se vio superior al equipo brasilero y después, por el hecho de jugar en su cancha, no puede ser esa diferencia", manifestó el otrora lateral derecho, quien también repasó la gestión del director técnico Gustavo Quinteros.

Respecto de eso, dijo que "pienso que el técnico tiene un equipo base y le critico eso: en el campeonato nunca hizo jugar a otros jugadores, como Joan Cruz, que tiene proyección y me parece un buen futbolista, pero no se va a desarrollar sin oportunidades. Deberían hacer jugar al capital joven de Colo Colo. Así como hoy se vendió un jugador de Católica, Colo Colo tiene mucha gente joven de bastante buen nivel". Eso fue en alusión al traspaso de Diego Valencia a la Salernitana de Italia que está a punto de concretarse.

El análisis de Ricardo Dabrowski fue lapidario con el fútbol chileno

Otro que accedió a conversar con Redgol fue Ricardo Dabrowski. El Polaco, campeón de la Copa Libertadores 1991, fue más allá que sólo abocarse a Colo Colo. Y abarcó a todo el fútbol chileno con el análisis que entregó.

"Colo Colo sacó una diferencia y hoy incluso la amplió. No obstante eso, cuando el Inter empezó a jugar su fútbol, marcó una diferencia abismal en velocidad, en potencia física. Fue demasiado grande la diferencia de ritmos y velocidad. Ahí está el qué de la cuestión. Y creo que particularmente, más allá de aspectos individuales, el meollo es sostener un ritmo competitivo", dijo el oriundo de Lomas de Zamora, Argentina, quien fue un temible goleador en su época de jugador profesional.

"Le pasó lo mismo que con River Plate en Santiago. La competencia interna, si no tienes constancia en el ritmo, es imposible. Y eso se logra solamente teniendo una competencia interna fuerte. Si no, es imposible mantener. Entre la competencia internacional y la local hay una diferencia abismal y eso se ve cuando los equipos chilenos participan en torneos internacionales. Hay que destacar cosas positivas, pero los resultados marcan la realidad. Y esa es que Colo Colo quedó eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores y en la primera llave de la Sudamericana. Hubo cosas positivas, pero no le alcanza porque la diferencia con las competencias argentinas y brasileñas son muy grandes. Es difícil que un equipo chileno compita. El fútbol chileno participa en torneos internacionales, todavía no puede competir. Y no se ve que un corto plazo sea así", aseguró Dabrowski sin ningún tapujo.

Jaime Vera opinó que "Colo Colo se enredó"

Jaime Vera también conversó con Redgol para dar su parecer respecto de la fea caída del Cacique en Río Grande do Sul. "Inter jugó un buen partido, presionó. Los equipos brasileños son peligrosos de local, no te perdonan y te hacen goles cuando tienen chances. Hubo un error que terminó en gol, si Colo Colo hubiese aguantado el 1-0 hasta el entretiempo, pudo ser diferente. Pero lamentablemente no fue así, creo que fue demasiado abultado el marcador", expresó el Pillo.

¿Fue un fracaso" Vera respondió que "si lo tomamos en la medida que nosotros siempre pensamos que es bueno pasar de ronda en estas circunstancias y quedas eliminado en la primera llave, no es una cosa muy buena. Tú puedes hablar de fracaso si no pasas".