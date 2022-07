Jorge Valdivia anunció su retiro y habló de todo. El Mago dijo que Pablo Contreras no estaba en condiciones en la visita a La Moneda en 2010, lo que no le cayó nada de bien al involucrado. Además, le respondió por sus dichos sobre el Puerto Ordazo en la Copa América de 2007.

Jorge Valdivia y Pablo Contreras eran grandes amigos, pero algo parece haber cambiado en el camino. Este viernes, el Mago anunció su retiro oficial de las canchas, pero también se dio el tiempo de hablar de otras cosas. Entre ellas, la visita de la selección chilena a La Moneda tras el Mundial de Sudáfrica 2010.

Aquella ocasión es recordada por el polémico "oso" de Marcelo Bielsa a Sebastián Piñera, algo que abordó el ahora ex 10 y Jean Beausejour en Los Tenores de Radio ADN. "El que estaba en primera línea es Pablo Contreras. Él presenció el momento", lanzó el ex lateral antes de la interveción del que fuera su compañero.

Jorge Valdivia se metió en la conversación y aseguró con risas que el ex defensor "no estaba en buenas condiciones. Como diría el Kike Acuña, no me acuerdo. Fue anecdótico, pero quedó en el pasado". Esto llegó al involucrado, quien no se lo tomó nada de bien.

En conversación con RedGol, Pablo Contreras le respondió fuerte y claro al Mago por sus dichos. "Estoy sorprendido, claramente, porque este tipo de comentarios no vienen al caso. A la vuelta nuestra del Mundial, ya te puedes imaginar, veníamos con 10 o 12 horas durmiendo, así que esa manifestación no sé por qué lo hace. No fue así".

"No es mi versión, es la realidad. Nosotros veníamos de un viaje tremendamente largo, donde Marcelo (Bielsa) y el profe (Luis) Bonini nos ofrecen la oportunidad de ir a La Moneda a saludar al presidente. Coincidentemente vengo detrás de Marcelo, que no lo quiere saludar. Lo hago yo, pero naturalmente en malas condiciones no venía. Se ve claro en las imágenes", agregó.

Pablo Contreras y su visión sobre el Puerto Ordazo

A finales de mayo de este año, Jorge Valdivia estuvo en "Podemos Hablar" de Chilevisión, donde habló del Puerto Ordazo. En la Copa América de Venezuela en 2007, un grupo de jugadores, entre los que estaba también Pablo Contreras, protagonizaron una polémica que derivó en una crisis dentro de la selección chilena.

En el programa, el Mago reveló detalles de todo lo ocurrido y a lo que recibió una respuesta por parte del ex defensor. "Estuve en el bautizo del hijo de Jorge. Estuve en Puerto Ordaz también, donde Jorge ha reconocido o ha manifestado que hicimos algo que no era correspondiente, lo que no es correcto".

"(Rodrigo) Tello, el mismo Jorge Vargas lo dijeron. A Jorge me lo encuentro todos los jueves donde entrenamos, dejo en claro que era uno de mis grandes amigos y lamentablemente por todo esto que ha dicho, me parece demasiado extraño", agregó.

De hecho, Pablo Contreras va más allá. "Soy franco, nunca he interferido en esto, pero Jorge es el artífice de toda esta polémica. Yo nunca he intentado participar de ello, pero ya que me esté catalogando a mí como que soy el que interviene, me acongoja. Me da vergüenza, principalmente porque están mis hijos acá. No es agradable para mí, para nada".

Sus palabras dejan la sensación de un quiebre entre ambos, pero el ex zaguero lo descarta. "Rencilla, para nada. Yo tengo una admiración tremenda por Jorge. Tremenda. Y así también con mis compañeros que él hizo partícipe de este conflicto en Puerto Ordaz. Lo manifestó en un programa y yo no me puedo hacer cargo de cosas que hace o hizo en su momento".

"Sí es momento de que me haga cargo de mis acciones y hoy por hoy, no es que pretenda hacerlo sentir mal ni hacerlo ver mal, pero en esta ocasión, ninguno de los otros cinco tuvimos que ver con lo que dijo de tirarnos jamón, de la mermelada en la cara. Fue una cuestión personal por parte de él", añadió.

Pese a todo, Pablo Contreras deja claro que le gustaría hablar directamente con Jorge Valdivia. "Sin duda falta una conversación. Siempre he sido una persona que está dispuesta a conversar, a aclarar ciertas cosas que de una u otra forma no han acontecido. Cuando se integra a más personas, creo que no es bueno. Me gustaría aclararlo con él, porque no tuve nada que ver ni en Puerto Ordaz ni en el bautizo. Y me parece extraño que se manifieste así conmigo. Hay más gente involucrada, es extraño que haga manifiesto cosas que yo no he hecho".

Aunque el ex defensor no esconde su sorpresa por las declaraciones del Mago. "Estas actitudes de Jorge conmigo y mis ex compañeros me parecen extrañas, que esté denostándome de forma increíble con lo que aconteció de vuelta del Mundial, con el bautizo que hizo en su casa y llegué a la hora adecuada".

"Ahí me gustaría discrepar o discutirlo con él, porque no estoy en ninguna de las dos plataformas para decirle que se equivocó o que me mencione en el momento que no estuve, me parece extraño siendo que hace 10 años era uno de mis mejores amigos", sentenció.