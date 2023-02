Para los futbolistas, el decir adiós a las canchas debe ser uno de los momentos más difíciles. Hoy le tocó a Germán Lanaro. El argentino nacionalizado chileno anunció este miércoles, a traves de redes sociales, su retiro del fútbol profesional.

"¡Hola a todos! Quería contarles que hace días decidí terminar mi etapa como jugador. También quería agradecer a todos los que estuvieron en el camino y confiaron en mi. Aunque nunca es fácil la decisión, sentí que era momento de priorizar otras cosas. Gracias a mis compañeros, técnicos y gente que me hizo crecer en este proceso. Se termina un viaje, que aunque a veces es difícil de transitar, creo que resultó bastante bien jeje gracias a la gente y al hincha por su apoyo, su cariño y respeto. Abrazo grande a todos y que el fútbol nos vuelva a juntar más adelante", expresó el ex jugador de la UC en Instagram.

Lanaro salió de la UC a fines de la temporada pasada, luego de un año marcado por las lesiones y la poca continuidad. En su salida de San Carlos de Apoquindo, el defensor comentaba respecto a cómo seguiría su carrera.

"Hoy no tengo decidido nada. Ya me costó este paso que estoy dando hoy, entonces me sentaré a analizarlo con mi familia, a ver cómo sigue todo esto, pero sentía que debía cerrar este ciclo que fue, es y va a ser importantísimo en mi vida. Lo que venga, no lo sé", manifestaba en ese entonces.

Germán Lanaro tiene 36 años. El defensor inició su carrera en el fútbol argentino, en donde estuvo hasta el año 2014, ya que arribó a Chile para incorporarse a Palestino. Sus buenas actuaciones le valieron para ser escogido como el mejor zaguero de la temporada.

En mayo de 2015, fue anunciado como refuerzo de Universidad Católica. En la UC tuvo un exitoso paso, con los Cruzados consiguió diez títulos, entre esos el histórico tetracampeonato.