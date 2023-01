Colo Colo ha tenido muchos problemas en este mercado de pases, pues se fue libre el segundo goleador del equipo, Gabriel Costa, quien fue recibido con trato de superestrella en Alianza Lima de Perú. También salieron los dos laterales titulares del equipo adiestrado por Gustavo Quinteros: el ex capitán Gabriel Suazo aún no encuentra club, pero ya informó que su destino está lejos del estadio Monumental.

Y Óscar Opazo se integró a la pretemporada de Racing Club de Avellaneda. Por cierto, la marcha del Torta al fútbol de Argentina provocó un fuerte dolor de cabeza en el DT del Cacique, que tiene en el primer lugar de sus prioridades a Matías Catalán, defensor chileno-argentino que milita en Talleres de Córdoba y que se formó como carrilero derecho, aunque con el correr de los años ha centralizado un poco la posición.

Mientras continúa con la búsqueda, el plantel colocolino que viajó a Buenos Aires para la pretemporada cuenta con dos futbolistas jóvenes para cubrir aquel sector: Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas, un par de jugadores surgidos del semillero albo.

Mario Galindo conversó con RedGol y se la jugó por uno de esos zagueros para que tome el testimonio dejado por el conconino que pasó a la Academia, donde coincide con sus compatriotas Gabriel Arias y el seleccionado a la Roja Sub 20 Tomás Avilés.

Mario Galindo se la juega por Jeyson Rojas en Colo Colo 2023

"Por el lado derecho no sé a quién van a traer. Me gustan ellos dos, pero sólo para defender, no son lo que hacía antes el Torta Opazo", explicó uno de los laterales derechos más habilidosos que ha tenido el Eterno Campeón, quien de hecho jugó la final de la Copa Libertadores 1973 con Colo Colo.

El puntarenense no se quedó ahí en el análisis que le entregó a Paulo Flores. "No es lo mismo, pero bueno, también el chico (Jeyson) Rojas cuando jugó al principio se mostró harto, tomó harta confianza, tiene buen pie, defiende bien y quizá con continuidad puede andar bien", expresó el Pavo sobre el juvenil de 20 años que jugó 618 minutos en el Campeonato Nacional 2022, que terminó con la ansiada estrella 33 en las vitrinas colocolinas.

"Es importante tener la confianza de saber que puede pelear un puesto", cerró Mario Galindo, quien no se hace problema si es que Daniel Morón no halla un lateral derecho que cumpla con el perfil solicitado por Colo Colo, que suma cuatro incorporaciones, pero muchas más dudas que certezas en esta ventana de traspasos.