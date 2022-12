Óscar Opazo habló con la prensa argentina y señaló que no llega a reemplazar a Eugenio Mena, además de prometer mucho sacrificio para entrar en el corazón de la exigente hinchada de la Academia.

Torta Opazo confiesa que descartó a Colo Colo apenas apareció Racing: "No pensé dos veces la oportunidad"

Su primera experiencia internacional está viviendo Óscar Opazo, quien firmó por Racing Club. Una aventura que no dudó en tomar, asegurando que nunca pensó en renovar con Colo Colo debido a que la oportunidad de jugar en Argentina era más seductora.

"Tengo la oportunidad de venir de un grande, estoy contento por este lindo desafío. Quiero estar a la altura, brindarme al 100% por este escudo. Me llamó la atención el tremendo club que es, lo que representa para Argentina y la liga también es muy grande", comentó el Torta en declaraciones entregadas a la prensa trasandina.

Manifestó tajantemente que "no pensé dos veces la oportunidad cuando se me presentó, así que agradezco la confianza del club y el entrenador, que me ha recibido de buena manera al igual que mis compañeros".

A pesar de tener 32 años y mucho bagaje en su carrera, acepta con humildad que este desafío necesita un proceso. "Estoy adaptándome, no es fácil salir del país ni de la zona de confort, pero estoy feliz por este desafío que toca tomar".

Eugenio Mena, quien acaba de salir de Racing a Universidad Católica, fue clave para su llegada. "Con el Chueco hablamos siempre, somos amigos de la secundaria, desde el club en que nos formamos (Wanderers) y es una amistad de varios años. Me habló muchas maravillas de Racing, que es un hermoso club y me dijo 'venga a ser feliz', que la gente es exigente pero cariñosa. Solamente me habló cosas positivas del club", manifestó.

También dijo sobre el Chueco que "le tocó partir, hubiese sido lindo jugar juntos, pero más que venir a reemplazarlo yo vengo a hacer mi trabajo, es por lo que me trajeron acá y daré el máximo".

Prometió que "la entrega y el sacrificio es lo principal, no dar pelotas por pérdidas. Ir hacia adelante para el equipo, participar en ataque y defensa y entregarme al máximo. Sin sacrificio no hay victoria, en la vida hay que romperse el alma con lo que haces. Tarde o temprano te va a ir bien si entregas el 100%"..

Finalmente dijo que "tengo la fortuna de coincidir con el número que vengo usando hace muchos años, tanto en mi primer club como en Colo Colo. Estaba disponible el 16 porque se fue el jugador que lo usaba y sigo con la tradición".

Opazo jugará un amistoso contra Colo Colo, que se realizará a puertas cerradas. "Va a ser emotivo jugar ese encuentro, considero que es una familia", anunció sobre el duelo que se disputaría el 10 de enero en el Cilindro de Avellaneda.